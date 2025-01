Cristiano Ronaldo kündigt Hammer an: „Wird etwas Unglaubliches sein“

Er war einst der teuerste und beste Spieler der Welt, ein absoluter Superstar im Weltfußball und brachte mit CR7 eine Marke raus, die jeder Fan heutzutage kennt: Cristiano Ronaldo polarisiert wie kaum ein anderer Fußballer.

Der bald 40-jährige Portugiese spielt seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien. Über ein mögliches Karriereende von Cristiano Ronaldo wird schon lange spekuliert. Nun packt der Weltstar aus, was für Mega-Pläne anstehen. Es hat mit seinem Ex-Klub Real Madrid zu tun.

Cristiano Ronaldo verkündet Hammer: Real-Fans hören genau hin

Als Cristiano Ronaldo 2018 Real Madrid verlassen hatte, sorgte sein Wechsel für einen Riesenknall in der Fußballwelt. Für die Fans des spanischen Rekordmeisters war es ein Schock. Ausgerechnet der beste und treffsicherste Fußballer der Vereinsgeschichte verließ den Klub.

So richtig verabschieden konnte sich CR7 bei seinen Fans in Madrid nicht. Deshalb hat er den großen Traum, noch einmal im Estadio Santiago Bernabeu, der Heimspielstätte des Spitzenklubs, aufzulaufen. Allerdings wird das womöglich dann passieren, wenn er seine Karriere beendet hat.

Ein Abschiedsspiel soll es also werden, verriet die Legende. „Nach meinem Karriereende kann da vielleicht etwas passieren. 80.000 Leute. Es wird etwas Unglaubliches sein. Ich schließe es nicht aus, weil es ein Klub ist, den ich sehr respektiere“, sagte Ronaldo in einem Interview mit Sportjournalist Edu Aguirre. Das komplette Interview wird am Montagabend (3. Februar) im spanischen TV bei „La Sexta“ ausgestrahlt werden.

Abschiedsspiel für CR7 im Bernabeu?

438 Pflichtspiele absolvierte Cristiano Ronaldo von 2009 bis 2018 für Real Madrid. Dabei kommt er auf 450 Tore und ist damit Rekordtorjäger des Vereins. Mit den Königlichen schaffte der Offensivspieler etwas, das kein Klub in Europa je schaffen konnte: Dreimal in Folge die Champions League gewinnen. Die Trophäenliste bei Real ist aber noch sehr lang. 16 Titel holte der Portugiese zu der Zeit.

Kein Wunder, dass er die Station sehr genossen hat. „Meine Zeit bei Real Madrid ist für mich die glücklichste in Bezug auf den Fußball“, sagte er und betonte, dass der Klub einen besonderen Platz in seinem Herzen einnehme.

Wann Cristiano Ronaldo seine Karriere beenden wird, ist aktuell noch unklar. Bei Al-Nassr in Saudi-Arabien hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer. Danach soll es ebenfalls weitergehen. Sein großer Traum: Die 1.000-Tore-Schallmauer zu knacken. Dafür fehlen ihm noch 79 Treffer (stand 30. Januar).