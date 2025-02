Borussia Dortmund: Heißes Gerücht! Hat der BVB einen Barca-Star auf dem Zettel?

Nach einer ereignisreichen Schlussphase der Wintertransferperiode inklusive drei Last-Minute-Neuzugängen kann Borussia Dortmund den Fokus auf die laufende Rückrunde legen. In der Bundesliga liegt man zwar weiter auf Tabellenplatz elf, allerdings beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Ränge nur vier Punkte.

Nun aber könnten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund den Blick schon auf den kommenden Sommer richten. Ein Star-Spieler steht beim BVB wohl hoch im Kurs – seine Verpflichtung wäre ein echter Transfer-Coup!

Borussia Dortmund: Ferran Torres ein Thema?

Ferran Torres kommt beim FC Barcelona in dieser Saison nicht richtig zum Zug. Der 24-Jährige ist unter Trainer Hansi Flick oftmals nur zweite Wahl, seine insgesamt 24 Pflichtspieleinsätze absolvierte Torres überwiegend als Joker. Die 55 Millionen Euro Ablösesumme, die Barca im Sommer 2022 für ihn an Manchester City zahlte, konnte er bislang noch nicht rechtfertigen.

Wie die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, soll dieser Umstand einigen Klubs aufgestoßen sein. So sollen in den vergangenen Wochen zahlreiche Interessenten ein Auge auf den spanischen Nationalspieler geworfen haben. Ein überraschender Name auf dieser Liste: Borussia Dortmund.

Namhafte Konkurrenz für den BVB

Ein Winter-Wechsel von Torres zum BVB kam letztendlich nicht zustande. Trotz seiner eher kleinen Rolle in Barcelona sollen die Katalanen keine Anstalten gemacht haben, den offensiven Flügelspieler vorzeitig abzugeben. Allerdings könnte das Thema im Sommer wieder heiß werden.

Die schlechte Nachricht für Borussia Dortmund: Mit dem FC Arsenal, SSC Neapel, RB Leipzig oder auch einigen Klubs aus Saudi-Arabien soll das Interesse an Torres groß sein. Der BVB müsste sich also bei einem Transfer-Angriff auf den 24-Jährigen auf harte Konkurrenz einstellen.