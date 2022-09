Max Eberl: Jetzt ist es offiziell! Verkündung sorgt für Mega-Knall

Hammer um Max Eberl!

Was sich lange angebahnt hat, ist jetzt offiziell. Max Eberl wird Geschäftsführer bei RB Leipzig. Die Verkündung sorgt für ein Beben in der Bundesliga.

Max Eberl: Jetzt ist es offiziell!

Die Spekulationen haben ein Ende. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde gemunkelt, dass Max Eberl zu RB Leipzig wechselt – und jetzt ist es offiziell. Am Montag (19. September) verkündeten beide Klubs den Deal.

Wie RB Leipzig bekanntgegeben hat, wird Eberl seine Tätigkeit zum 15. Dezember 2022 aufnehmen. Bei Champions-League-Teilnehmer unterschreibt er einen „langfristigen Vertrag“, die genaue Laufzeit teilte RB nicht mit.

Eberl ergänzt damit die Geschäftsführung des Vereins um Oliver Mintzlaff (Vorsitzender), Florian Hopp (Finanzen) und Johann Plenge (Unternehmensentwicklung).

„Ich bin dankbar für die für mich notwendige Zeit der Erholung und fühle mich wieder bereit und voller Kraft, im Fußball arbeiten zu wollen“, wird Eberl zitiert. „Ich komme zu einem Verein, der sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt hat, sehr ambitioniert ist und für eine klare Fußballphilosophie steht. Es herrscht hier ein riesiges Potenzial – im gesamten Club und der gesamten Region.“

Leipzig zahlt für Eberl eine einstellige Millionensumme an Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen hatte der ehemalige Sportdirektor nämlich noch einen bis 2026 laufenden Vertrag, der allerdings ohne Bezahlung ruhte.

In Gladbach ist Eberl zu Jahresbeginn aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und gab unter Tränen zu, dass er „nicht mehr kann“, „keine Kraft“ und „einfach nur noch raus“ aus dem Fußballbusiness wollte.

Gladbach-Fans wütend

Was die Gladbach-Fans von dem Wechsel halten, zeigten sie am vergangenen Wochenende beim Heimsieg gegen RB Leipzig. Zahlreiche Banner und Plakate waren gegen den ehemaligen Sportdirektor Eberl und dem Ex-Gladbach-Coach Marco Rose, der jetzt RB Leipzig trainiert, gerichtet. Auch eine Spielunterbrechung stand in Raum (Hier mehr dazu).

Auch in den sozialen Netzwerken gab es viele Reaktionen. Wir haben einige für dich zusammengefasst: