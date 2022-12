Marokko schmeißt Spanien raus – für Deutschland macht es alles noch schlimmer

Vor wenigen Tagen schockierte Spanien die gesamte deutsche Fußballnation, als es gegen Japan verlor und das Team von Bundestrainer Hansi Flick somit die vorzeitige Heimreise antreten musste. Aufgrund der eigenen Niederlage musste das Team von Luis Enrique nun als Gruppenzweiter im Spiel Marokko gegen Spanien antreten.

Nun sollten allerdings die Europäer das unglücklichere Ende auf ihrer Seite haben. Nach 120 Minuten Kampf im Spiel Marokko gegen Spanien schaffte es tatsächlich der Underdog sich durchzusetzen. Das Ausscheiden Spaniens macht den Turnierverlauf für die deutsche Mannschaft allerdings nochmal ein bisschen schlimmer.

Marokko – Spanien: Underdog schlägt Favorit

Als Top-Nation ging Spanien in sein Duell gegen den letzten Vertreter des afrikanischen Kontinents als klarer Favorit in das vorletzte WM-Achtelfinale. Schon früh stellte sich allerdings raus, dass Marokko an seine Chance auf das Weiterkommen glaubte und machte dem deutschen Gruppengegner das Leben keinesfalls einfach. Nach 120 Minuten kämpferischer Leistung, besonders von den Marokkanern, gingen die beiden Mannschaften ins Elfmeterschießen.

Nachdem Marokko seine ersten beiden Elfmeter sicher verwandelte und Spanien die ersten beiden Chancen vom Punkt vergab, wurde die Bürde für den europäischen Vertreter zu groß. Am Ende des Elfer-Krimis stand ein 3:0 für Marokko auf der Anzeigetafel. Spanien muss somit die vorzeitige Heimreise antreten.

Spanien-Aus macht es für Deutschland schlimmer

Besonders schlimm ist das Spanien-Aus allerdings nicht nur für die Mannschaft und die Fans des Teams von Luis Enrique, sondern auch für die deutsche Mannschaft und deren Fans. Nachdem am Montag (05. Dezember) schon mit Japan der Gruppenerste aus der deutschen WM-Gruppe ausgeschieden ist, musste nun auch die zweite Mannschaft, die die Gruppenphase vor dem Flick-Team beendet hat, die Heimreise antreten.

Somit ist kein Gruppen-Gegner der deutschen Nationalmannschaft mehr im Turnier vertreten. Das ist trotz der Tatsache so, dass zumindest die Spanier nach ihren bisherigen Auftritten als Favorit in ihrem Duell gegolten haben. Dem deutschen Fußball-Selbstverständnis zufolge wäre das DFB-Team mit Sicherheit gegen Kroatien auf Augenhöhe – und gegen Marokko der Favorit gewesen. Für die Fans von Flicks-Team und die Mannschaft selbst dürfte diese Tatsache das eigene Turnier-Aus nochmal ein Stück weit schlimmer machen.