Marokko – Portugal: Chaos in Katar – Fans ohne Ticket sorgen für Tumulte

Ein WM-Viertelfinale – für Marokko und Portugal alles andere als selbstverständlich. Die Vorfreude auf das Spiel am Samstag war riesig, vor allem bei den Nordafrikanern.

Zum Anpfiff von Marokko – Portugal (1:0) war das Stadion noch erstaunlich leer. Das lag an einem Verkehrschaos rund um die Arena – und an marokkanischen Fans ohne Tickets, die am Einlass für Chaos sorgten.

Marokko – Portugal: Fan-Chaos sorgt für leere Sitze

Bei großen Turnieren ist der Andrang auf Eintrittskarten immens. Oft könnten die Veranstalter zigfach mehr Tickets verkaufen, als Plätze im Stadion vorhanden sind. Bei der WM 2022 in Katar blieben so manches Mal Sitze leer. Etwa auch im Viertelfinale?

Unzählige leere Plätze sorgten bei Anpfiff für Konfusion. Das lag jedoch nicht an mangelndem Interesse – im Gegenteil. Verzweifelte afrikanische Fans ohne Tickets hatten vor den Toren den Einlass zeitweise lahmgelegt.

Chaos am Al-Thumama Stadium

Neben einem Verkehrschaos rund um das Al-Thumama Stadium gab es auch an den Eingängen Tumulte. Mehrere Journalisten vor Ort berichten von vielen Markko-Fans, die versuchten, ohne Ticket ins Stadion zu gelangen. Das bremste die Karteninhaber mächtig aus – hunderte verpassten die ersten Minuten der Partie.

Das Großaufgebot der Polizei hatte alle Hände voll zutun, die Marokkaner am Entern des Stadions zu hindern. Ein Video zeigt, dass auch wenige Minuten vor Anpfiff tausende Fans vor den Toren stehen.

Die anwesenden marokkanischen Fans gaben alles. Portugal wurde bei jedem Ballbesitz gnadenlos ausgepfiffen. Wenig sportlich, fanden auch die Fans im Netz. Sie schüttelten über das Verhalten den Kopf.

Am Ende war der Jubel in Marokko gigantisch. Die Afrikaner schlugen den nächsten Favoriten und zogen als erstes Team in der Geschichte des Kontinents in ein WM-Halbfinale ein.