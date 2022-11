Luis Enrique: Trauer bei Deutschland-Spiel – Spanien-Trainer gedenkt verstorbener Tochter

Was für ein schwieriges Spiel muss das für Luis Enrique gewesen sein? Mit seinen Spaniern trat der Trainer am Sonntag gegen Deutschland an. Die Begegnung dürfte für ihn jedoch zweitrangig gewesen sein. Vielmehr standen die Gedanken an seine verstorbene Tochter im Vordergrund.

Die kleine Xana erkrankte 2019 an Knochenkrebs. Luis Enrique trat daraufhin als Nationaltrainer Spaniens aus „dringlichen privaten Gründen“ zurück. Fünf Monate nach der Diagnose verstarb Xana.

Luis Enrique ehrt seine Tochter

Am 27. November 2022 hätte Enriques Tochter ihren 13. Geburtstag gefeiert. Klar, dass der Papa an diesem emotionalen Tag nicht in erster Linie an seinen Job denkt. Schon vor dem Spiel zwischen Deutschland und Spanien postete er ein Video auf Instagram.

Dort ist er auf dem Fahrrad zu sehen. „Heute spielen wir nicht nur gegen Deutschland. Heute ist auch ein sehr spezieller Tag, weil Xanita 13 Jahre alt geworden wäre“, sagt er. „Amore, wo auch immer du bist, viele Küsse! Hab‘ einen tollen Tag. Wir lieben dich“, wendet er sich an seine Tochter. Das Video erhielt bereits fast 280.000 Likes.

Auch nach dem Spiel denkt er an seine Tochter

Drei Monate nach dem Tod seiner Tochter hatte Luis Enrique seine Tätigkeit als spanischer Nationaltrainer damals wieder aufgenommen. Der Schicksalsschlag begleitet ihn auch bei der WM.

Nach dem Spiel sagte er auf der Pressekonferenz: „Ja, es war ein spezieller Tag für mich, für meine Familie. Kein Zweifel.“ Aus seinen Gefühlen macht er keinen Hehl: „Sie ist jeden Tag präsent für uns.“

Luis Enrique sieht späten Ausgleich

Sportlich gab es für den Trainer ein spätes Unentschieden seiner Mannschaft zu sehen. Zunächst hatte Ferran Torres die Spanier in Führung geschossen. Deutschland-Joker Niclas Füllkrug erzielte in der Schlussphase den Ausgleich.

Das Weiterkommen müssen Spanien und Luis Enrique damit vertagen. Im abschließenden Spiel gegen Japan brauchen die Südeuropäer mindestens ein Unentschieden für das Achtelfinale.