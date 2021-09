Liechtenstein – Deutschland im Live-Ticker: Erlösung kurz vor der Halbzeit – Außenseiter hält gut mit

Am Donnerstag beginnt bei der deutschen Nationalmannschaft eine neue Ära. Nach 15 Jahren Jogi Löw bestreitet bei Liechtenstein – Deutschland Hansi Flick sein erstes Spiel als Nationaltrainer.

Bei Liechtenstein gegen Deutschland geht es um wichtige Punkte in der Qualifikation für die WM 2022. Gelingt Flick der erwartete Sieg zum Einstand oder gibt es ein böses Erwachen?

Liechtenstein – Deutschland: Das Flick-Debüt im Live-Ticker

Du willst keine Highlights zwischen Liechtenstein und Deutschland verpassen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir versorgen dich in unserem Live-Ticker schon vor dem Anpfiff der Partie mit allen wichtigen Infos.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-------------------------------------------

Spielinfos Liechtenstein – Deutschland:

Anstoß: Donnerstag, 2. September, 20.45 Uhr

Stadion: Kybunpark (St. Gallen)

Schiedsrichter: Fabio Verissimo (Portugal)

--------------------------------------------

Liechtenstein – Deutschland 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Werner (41.)

-------------------------------------------

Die Aufstellungen

Liechtenstein: Büchel – Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel – Sele – Y. Frick, Hasler, Frommelt – N. Frick

Deutschland: Leno – Baku, Kehrer, Süle, Gosens – Kimmich, Gündogan, Musiala, Havertz, Sané – Werner

--------------------------------------------

54' All zu viel ist nach dem Seitenwechsel nicht passiert. Die DFB-Elf ist weiterhin spielbestimmend, aber es fehlen die Tore.

46' Weiter geht's! Keine Wechsel auf beiden Seiten.

HALBZEIT! Es steht nur 1:0 für Deutschland. Das DFB-Team ist hier in St. Gallen die bessere Mannschaft und erspielte sich viele Torchancen. Der Treffer fiel allerdings recht spät durch Timo Wernde. Ob nach dem Seitenwechsel mehr Tore fallen werden?

41' TOOOOOR für Deutschland! Da ist die Führung für das DFB-Team. Musiala mit einem super Zuspiel auf Werner, der Büchel überwindet und zum 1:0 trifft.

38' Nächster Versuch aus der Distanz: Gündogan verfehlt das Tor aber klar.

37' Gosens steigt erneut zum Kopfball, aber dieses mal geht die Kugel deutlich übers Tor.

30' Und da ist auch der erste Torschuss von Liechtenstein. Sele probiert es mit einem Volley aus knapp 30 Metern. Vom Publikum gibt es dafür Sonderapplaus.

25' Zur Überraschung der Fans steht es hier weiterhin 0:0 zwischen Liechtenstein und Deutschland. Der Außenseiter hält bislang mutig dagegen und verteidigt mit Mann uns Maus.

19' Pfosten! Gosens steigt hoch zum Kopfball und verpasst die Führung. Nach langer Zeit mal wieder Aufregung im Liechtensteiner Strafraum.

7' Nächste Möglichkeit für die deutsche Nationalmannschaft! Nach einem doppelten Doppelpass zwischen Havertz und Werner kommt der Stürmer zum Abschluss. Erneut ist Büchel hellwach und verhindert mit einer starken Parade den frühen Rückstand für Liechtenstein.

4' Erste dicke Chance der Partie! Sane setzt sich auf der linken Seite im Strafraum super durch und hat das Auge für Kimmich. Der heutige Kapitän scheitert allerdings an Liechtenstein-Keeper Büchel.

1' Anstoß im Kybunkpark in St. Gallen! Das DFB-Team spielt in der ersten Halbzeit in den weißen Trikots von links nach rechts.

20.39 Uhr: Die beiden Mannschaften sind bereit, die Nationalhymnen werden gleich abgespielt und dann kann es auch losgehen.

20.02 Uhr: Die erste Aufstellung unter Flick ist da: Im Tor startet Leno, da Kapitän Neuer verletzungsbedingt passen muss. Davor gibt es einige kleine Überraschungen: Kehrer startet im Abwehrzentrum, auf der rechten Seite spielt Baku. Vorne beginnt Bayerns Musiala und im Angriff spielen Werner, Havertz und Sané.

15.27 Uhr: Das Spiel wird live im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender bietet über das Streamingportal TVNow einen Livestream an. Moderiert wird die Partie von Florian König und Lothar Matthäus. Kommentator der Partie ist Marco Hagemann.

Liechtenstein trifft auf Deutschland. Es ist die erste Partie für Hansi Flick als Bundestrainer. Foto: dpa

10.55 Uhr: Marco Reus könnte sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Der BVB-Star ist wieder richtig gut in Form. Die Weltmeisterschaft in Katar könnte seine letzte Chance auf einen Titel im DFB-Dress sein, nachdem er bei der WM 2014 verletzungsbedingt ausfiel.

Donnerstag, 06.08 Uhr: Guten Morgen an alle Fußball-Fans. Heute bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihre WM-Quali gegen Liechtenstein. Trägt die Arbeit von Hansi Flick bereits erste Früchte?

14.17 Uhr: Wie wird Flick also planen? Gut möglich, dass gegen Liechtenstein Bernd Leno im Tor stehen wird. Für den Arsenal-Keeper wäre es das neunte Länderspiel.

12.56 Uhr: DFB-Schock gleich vor dem Flick-Debüt. Thomas Müller plagen Adduktorenprobleme. Er reist vorzeitig von der Nationalmannschaft ab. Auch Torhüter und Kapitän Manuel Neuer wird morgen Abend fehlen. Er hatte sich im Supercup vor zwei Wochen gegen den BVB verletzt und ist immer noch angeschlagen.

---------------------------------------------

Top-Sport-News:

Formel 1: Red-Bull-Star Verstappen außer sich – weil diese Strafe bevorsteht!

Doppelpass (Sport 1): Bundesliga-Star sorgt mit dreister Aktion für hitzige Diskussion – „Nicht zu tolerieren“

Wolf-Dieter Poschmann: ZDF-Legende ist tot – DIESE Sprüche bleiben auf ewig in Erinnerung

--------------------------------------------

11.41 Uhr: Es ist bereits der vierte Spieltag in der Quali-Gruppe. Die DFB-Elf liegt derzeit mit sechs Punkten auf dem dritten Rang. Ende März gab es gegen Nordmazedonien eine bittere 1:2-Niederlage. Aktueller Gruppenerster ist Armenien mit drei Siegen.

10.23 Uhr: Bei seiner ersten Kadernominierung hat Flick gleich mal überrascht. Drei Neulinge und einige Rückkehrer sollen es richten. Hier ein Überblick über den deutschen Kader:

Tor: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno

Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno Abwehr: Ridle Baku, Robin Gosens, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle

Ridle Baku, Robin Gosens, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle Mittelfeld: Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Florian Neuhaus, Florian Wirtz

Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Florian Neuhaus, Florian Wirtz Angriff: Karim Adeyemi, Timo Werner, Serge Gnarby, Leroy Sané, Jonas Hofmann

Mittwoch, 1. September, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die WM-Qualifikation. Für die deutsche Nationalmannschaft ist es das erste Spiel seit dem EM-Aus gegen England und die erste Begegnung der Flick-Ära. Wie wird sich der neue Bundestrainer schlagen? Die Antwort bekommen wir morgen Abend.