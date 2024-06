Lamine Yamal: Mega-News um Spanien-Juwel! Wichtiger Karriereschritt besiegelt

Bei Spanien – Georgien blühte er einmal mehr auf, ist schon jetzt einer der Top-Spieler der EM 2024. Lamine Yamal wird eine glänzenden Zukunft vorausgesagt. Nun hat er auf dem Weg dorthin einen Meilenstein erreicht.

Kurz vor dem EM-Achtelfinale erreichte Lamine Yamal die Mega-Nachricht: Die Schule ist Geschichte. Nach jahrelangem Büffeln hat das Spanien-Juwel sie erfolgreich abgeschlossen und kann sich jetzt voll auf die Karriere als Fußballprofi konzentrieren.

Lamine Yamal im Glück: Wichtiger Karriereschritt absolviert

Er begeistert die Massen mit gerade einmal 16 Jahren. Yamal wirbelte durch die Gruppenphase und war auch beim 4:1 gegen Georgien im Achtelfinale den Gegner schwindelig. Einmal mehr war Lamine Yamal einer der Matchwinner – vielleicht auch beflügelt durch eine tolle Nachricht, die ihn kurz zuvor erreichte.

Wenige Tage vor dem Spiel wurde Yamal im spanischen Quartier in Donaueschingen beglückwünscht. In einem Rutsch ohne Sitzenbleiben hat er kurz vor seinem 17. Geburtstag die „Mittlere Reife“ erreicht und damit die Schule erfolgreich abgeschlossen. In Spanien gibt es keine Haupt- und Realschule sowie Gymnasium, sondern eine eingleisige Oberschule. Mit dem erfolgreichen Abschluss der zehnten Klasse hat man die „ESO“ in der Tasche. So wie Lamine Yamal jetzt. Nur wer will, kann noch zwei Jahre Abitur dranhängen.

Ob der Youngster des FC Barcelona das macht, darf bezweifelt werden. Schon jetzt gilt er als kommender Superstar, zeigt das bei der EM 2024 in jedem Spiel. Womöglich konzentriert er sich jetzt ganz auf seine Laufbahn als Spitzensportler. Dennoch gilt für ihn wie für jeden Teenager im Profifußball: Ein Schulabschluss ist immens wichtig. Jederzeit kann eine Karriere durch eine schwere Verletzung oder ähnliche Schicksalsschläge vorbei sein. Da ist nun ein Haken dran.