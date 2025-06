Schockierende Szenen vor Klub-WM! Fußball-Fans in Sorge um ihre Sicherheit

In wenigen Tagen startet die Klub-WM in den USA. Sie ist das neue Prestige-Projekt von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Geht es nach dem Schweizer, wird sie das beste Fußball-Turnier aller Zeiten.

Dennoch wird die Klub-WM von zahlreichen Störgeräuschen begleitet. Und jetzt auch noch das: In Los Angeles, wo einige Spiele stattfinden sollen, herrschen auf einmal schockierende Zustände. Demonstranten treffen auf Militär. Und Fußball-Fans sorgen sich um ihre Sicherheit.

Klub-WM: Lage in LA eskaliert

Am 15. Juni soll in Los Angeles das erst Spiel stattfinden. Und mit Paris St. Germain gegen Atletico Madrid steht auch gleich eines der Top-Spiele der Gruppenphase auf dem Programm. Doch an Fußball ist in der Stadt der Engel aktuell überhaupt nicht zu denken.

Seit vergangenen Freitag (6. Juni) gab es zahlreiche Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE. Bei zahlreichen Razzien waren Migranten ohne gültige Papiere festgenommen worden. Bei den Protesten kam es zu teils gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei.

+++ Klub-WM: Teurer Spaß! Real Madrid lässt Fans mit Transfer-Entscheidung staunen +++

Die Lage eskalierte weiter, als US-Präsident Donald Trump ankündigte, 2.000 Soldaten der Nationalgarde zu entsenden, um die Ordnung wieder herzustellen. Doch eigentlich untersteht diese dem Gouverneur des Bundesstaates. Doch der Präsident setzte sich darüber hinweg. Auch 700 Marinekräfte sind im Einsatz, wodurch der Konflikt immer weiter angeheizt wird (mehr zu den Ausschreitungen liest du hier).

Gefahr für Fußball-Fans?

Ein zeitnahes Ende der Proteste wirkt aktuell nicht wahrscheinlich. Und so dürfte sich mancher Fußball-Fan derzeit Sorgen vor einer Reise nach Los Angeles. Zwar finden die Spiele der Klub-WM im Rose-Bowl-Stadium in Pasadena, einem Nebenort von LA, statt. Allerdings dürften wohl einige Fans einen Trip in die Metropole geplant haben, wenn man schon mal da ist.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

In der Gruppenphase sollen hier insgesamt sechs Spiele stattfinden. Neben Champions-League-Sieger PSG und Atletico Madrid sind auch Inter Mailand, River Plate, CF Monterrey, die Urawa Red Diamonds sowie Botafogo aus Brasilien eingeplant. Bleibt zu hoffen, dass die Klub-WM durch die ausufernden Proteste nicht gefährdet wird.