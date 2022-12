Katar: Noch während der WM – Infantino verkündet nächsten Hammer

FIFA-Boss Gianni Infantino hat sich wieder etwas Neues einfallen lassen. Noch während der WM in Katar verkündete der Schweizer den nächsten Hammer.

Ab 2025 will die FIFA eine neue Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften einführen. Das gab FIFA-Boss Gianni Infantino am Rande der WM in Katar bekannt.

Während Katar-WM: Infantino kündigt nächsten Hammer an

„Die neue Klub-Weltmeisterschaft der Männer findet 2025 statt und umfasst 32 Mannschaften. Das Turnier mit 32 Mannschaften wird stattfinden und es wie eine Weltmeisterschaft machen“, kündigte Infantino an.

Bislang wird die Klub-Weltmeisterschaft immer im Januar mit den sechs Siegern der wichtigsten Kontinentalwettbewerbe ausgetragen. Dort treffen die Gewinner der Champions League (Europa), der Copa Libertadores (Südamerika), der CAF Champions League (Afrika), der AFC Champions League (Asien), der CONCACAF Champions League (Nord- und Mittelamerika) und der OFC Champions League (Ozeanien) aufeinander.

Das soll sich nun ändern. Ab 2025 soll der Wettbewerb mit 32 Mannschaften stattfinden. Wer genau dabei sein und wann das Turnier ausgetragen werden soll, ist noch nicht bekannt.

FIFA plant noch mehr Spiele

Aber das ist noch nicht alles. Darüber hinaus gibt es Pläne über eine weitere interkontinentale Turnier-Serie: „Der Plan ist, das Länderspielfenster im März zu nutzen, um in den geraden Jahren Freundschaftsturniere zwischen jeweils vier Teams von verschiedenen Kontinenten auszutragen. Events, die den Namen ‚FIFA World Series‘ tragen würden“, so Infantino.

Damit wird der Spielplan für die Spieler noch einmal enger getaktet. Seitens Profis und Vereinen gibt es schon länger Beschwerden darüber, dass der Kalender zu aufgebläht ist und es zu viele Spiele sind.

Bei der WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada werden erstmals 48 statt 32 Mannschaften dabei sein. Wie genau dort der Spielplan aussehen wird, ist noch offen. „Wir müssen das noch einmal aufgreifen oder zumindest neu diskutieren, ob wir 16 Dreiergruppen machen oder 12 Vierergruppen, das ist sicherlich etwas, was bei den nächsten Meetings auf der Agenda stehen wird“, so Infantino.