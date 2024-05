Dortmund: BVB-Fans wollen nach Wembley – doch Stadt warnt Bürger eindringlich

Der große Traum ist in Dortmund zum Greifen nah! Nach dem sensationellen wie verdienten Finaleinzug in der Champions League steht ganz Dortmund unter Strom: Das Champions-League-Finale gegen Real Madrid steht am 1. Juni im legendären Wembley-Stadion in London an. Ein Sieg dort wäre die nächste Sensation, würde die Mannschaft von Trainer Edin Terzić zu den Königen Europas aufsteigen lassen.

Logisch, dass Fans von Borussia Dortmund jedes Hindernis auf sich nehmen wollen, um in England dabei zu sein. Und egal, wie letztlich die Begegnung ausgeht – gefeiert wird so oder so. Doch um überhaupt nach Großbritannien zu gelangen, braucht es einen gültigen Reisepass. Und da hakt es dann doch bei einigen BVB-Fans!

Dortmund: BVB-Fans wollen nach Wembley

Seit das Vereinigte Königreich nämlich kein EU-Mitglied mehr ist, brauchen deutsche Staatsbürger zum Ein- und Ausreisen den Reisepass. Einfach den Personalausweis vorzeigen und in den Flieger steigen, geht seit dem Brexit nicht mehr. Wer noch keinen Reisepass hat, sollte richtig Gas geben, schließlich steht das Finale gegen Real schon in drei Wochen an. Und: Der Reisepass muss zum Einreisedatum noch mindestens sechs Monate gültig sein.

Ein Sprecher der Stadt Dortmund sagt gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“: „Nach dem Champions-League-Finaleinzug des BVB rechnen die Bürgerdienste der Stadt Dortmund mit vermehrten Terminbuchungen für Reisepass-Beantragungen. Stand jetzt muss das Terminangebot nicht erweitert werden, da noch ausreichend freie Termine zur Verfügung stehen und täglich freigeschaltet werden.“

Stadt warnt Bürger vor

Dennoch bleibt nicht viel Zeit, denn der Sprecher ergänzt: „Da das Endspiel bereits in knapp drei Wochen in London stattfindet, ist die Abholung eines jetzt in diesen Tagen beantragten Reisepasses vor dem 1. Juni unwahrscheinlich.“ Letztlich bleibt nur eine Lösung: das Express-Verfahren beim Reisepass-Antrag! Der kostet 32 Euro mehr, für Personen über 24 Jahren stattliche 102 Euro. Für Jüngere immerhin auch noch 69,50 Euro.

Wem auch das zu knapp werden sollte, gibt es einen letzten Joker: die Ausstellung eines vorläufigen Reisepasses. Aber auch da gibt es etwas, was BVB-Fans beachten müssen. „Bei den vorläufigen Reisepässen sollten die Bürger beachten, dass sie mindestens die Zusage des BVB oder der UEFA für ihre Eintrittskarten oder ihre Buchungsunterlagen für beispielsweise Flüge oder Hotels vorlegen müssen“, klärt der Stadtsprecher weiter auf.

Also, für alle, die vom Henkelpott träumen: Jetzt ist Eile geboten!