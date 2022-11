Katar – Ecuador: Erster VAR-Einsatz bei WM sorgt gleich für Wirbel – Fans verwirrt

Die WM 2022 in Katar ist gestartet. Im Eröffnungsspiel Katar – Ecuador dauerte es nur wenige Augenblicke bis zum ersten Aufreger und ersten Einsatz des Videoschiedsrichters.

Bei den Fans, die die Partie Katar – Ecuador verfolgten, sorgte die Entscheidung des Schiedsrichters für Verwirrung. Es war knifflig, aber korrekt.

Katar – Ecuador: Wieso das 1:0 nicht gezählt hat

Keine drei Minuten dauerte es, bis der Ball bei der WM 2022 zum ersten Mal im Netz zappelte. Enner Valenica hatte für Ecuador zum 1:0 eingenickt. Doch dann schaltete sich der VAR ein. Es dauerte weitere drei Minuten, bis feststand: Der Treffer zählt nicht.

Aufgrund einer Abseitsstellung entschied sich der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato nach Rücksprache mit dem Videoassistenten das Tor zurückzunehmen. Für die Fans an den Bildschirmen war nicht gleich ersichtlich, wieso der Treffer nicht zählte. Das könnte auch daran liegen, dass die Szene nur einmal kurz eingespielt wurde.

Wir haben dir die Reaktionen zum Tor rausgesucht:

„Ok, eine Zeitlupe reicht. Wird schon abseits oder irgendwas gewesen sein. Passt schon“

„Erste Skandal-Entscheidung nach 3 Minuten bei der WM?“

„Aber wo bleibt eine vernünftige Wiederholung dieser Abseitssituation?“

„Wie gerade alle ‚Abseits-Regel‘ googlen“

Deshalb ist die Schiedsrichter-Entscheidung richtig

Die Zweifel der Fans waren aber unberechtigt. Das Tor zählte zurecht nicht. Bei einer Freistoßflanke stürmte der katarische Torwart raus, Ecuadors Felix Torres kommt mit dem Kopf an den Ball und dabei steht Michael Estrada im Abseits. Der Torwart ist vor ihm, nur ein katarischer Verteidiger hinter ihm – damit greift die Abseitsregelung. Sein Bein ist minimal im Abseits. Da er schließlich eingreift und per Kopf auf den Vorlagengeber Torres weiterlegt, ist die Abseitsentscheidung von Orsato korrekt.

Wenige Minuten später durfte Ecuador dann doch jubeln. Enner Valencia (16.) traf per Elfmeter, nach dem er selbst deutlich im Strafraum gefoult wurde. In der 31. Minute legte Valencia dann das 2:0 per traumhaften Kopfball nach.