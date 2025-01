Markus Lanz-Folge löst Wirbel bei Fans aus – jetzt sorgt das ZDF für Klarheit

Auch im neuen Jahr hat Markus Lanz weder seinen scharfen Verstand noch seine scharfe Zunge verloren. Am Mittwochabend (8. Januar) entlockte der Moderator seinen Gästen durch knifflige Fragen brisante Aussagen. An seinem Politik-Talk im ZDF wurde wieder angeregt zwischen Ökonomen, Politikern und Journalisten diskutiert.

Wie gewohnt werden die Folgen erst spät am Abend ausgestrahlt, weshalb viele Fans erst am nächsten Tag die Sendung in der Mediathek schauen. Doch hier schauten sie am Donnerstagmorgen (9. Januar) lange in die Röhre, sodass sich bei den Zuschauern brisante Fragen aufkamen.

Markus Lanz-Folge lange nicht verfügbar

Für gewöhnlich ist die Folge spätestens gegen 8 Uhr in der Mediathek. Doch am Donnerstag tauchte die Folge lange nicht auf. Plötzlich waren 27 Minuten einsehbar und kurz darauf wieder alles gelöscht. Bis etwa 9.45 Uhr hat es gedauert, bis die komplette Folge hochgeladen war.

Währenddessen spekulierten die Fans der Lanz-Sendung wild hin und her, was der Grund für das ungewöhnliche Wirrwarr sein könnte. Hier ein paar Reaktionen auf „X“:

„Lief wohl nicht so gut für die #Grünen. Wieso stellt das #ZDF nur eine gekürzte Version der Sendung in die Mediathek?“

„Mittlerweile wieder komplett online. Hat lange gedauert. Vielleicht gab es kontroverse Diskussionen.“

„Die gestrige Lanz-Sendung in Mediathek ist nur 27 Minuten lang. Fehler oder hat der neue Vertreter der grünen Khmer sich so blamiert, dass wir es nicht sehen sollen?

„War’s zu bös für die Grünen?“

„Hat Lanz was Falsches gesagt oder noch schlimmer, etwas Falsches gefragt?“

„Massive inhaltliche Kritik an den Fröschen führt zum Löschen der Sendung in der Mediathek.“

Unsere Redaktion hat bei ZDF nachgehakt und die Antwort ist so weit weg von den Spekulationen wie sie simpel ist. „Wegen technischer Probleme kam es zu der zeitverzögerten Bereitstellung der ‚Markus Lanz‘-Ausgabe vom 8. Januar 2025“, so die Erklärung des Senders.

Grüne in der Kritik

Zu den Themen des Abends gehörten die unterschiedlichen Wirtschaftspläne der CDU und der Grünen. Es wurde aber auch in die USA geschaut. Nach der Drohung von Donald Trump, Grönland und den Panamakanal zu annektieren, überlegten die Gäste, wie ernst man diese Aussage nehmen müsse.

Die Gäste vom 8. Januar 2025:

Felix Banaszak (Grünen-Chef)

Veronika Grimm (Ökonomin)

Wolfram Weimer (Publizist)

Johannes Hano (ZDF-Korrespondent)

Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent)

Publizist Wolfram Weimer sagte: „Wir haben es hier mit einer historischen Zäsur zu tun. (…) Das ist katastrophal und Europa muss darauf reagieren.“ Ein Punkt, bei dem ihm auch der Grünen-Chef Felix Banaszak zustimmte. Überhaupt nicht „grün“ waren sich die beiden jedoch bei der Wirtschaftspolitik.

Weimer warf den Grünen vor, dass sie nicht mit der Zeit gehen und wenig effizient denken würden. „Subventionen, Staat greift ein, Steuererhöhungen, Schulden machen. Das kann nicht funktionieren. Wir müssen Deutschland wettbewerbsfähig machen – und zwar über die Breite der Wirtschaft“, so der Vorwurf.