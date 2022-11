Katar – Ecuador: Nach Verbot – Fans reagieren mit wütenden Sprechchören

Die WM 2022 ist gestartet. Millionen von Fußballfans schauten heute daher zum Eröffnungsspiel zwischen Katar – Ecuador.

Vor Beginn des Großturniers wurde ein Verbot bekanntgegeben. Bei der Partie Katar – Ecuador zeigten viele Fans, was sie davon halten.

Katar – Ecuador: Fans reagieren wütend auf Verbot

Es war wochenlang ein großes Streit-Thema rund um die WM in Katar: der Ausschank von Bier und alkoholischen Getränken in und um die Stadien bei der Weltmeisterschaft. Zwei Tage vor Beginn des Turniers stand fest: es wird kein Bier geben!

Denn die WM-Organisatoren haben kurzfristig nun doch ein komplettes Alkoholverbot in und um die Stadien durchgesetzt. Weder im Umfeld der Arenen, noch innerhalb werden „normale“ Fans an alkoholische Getränke kommen. Ausgenommen sind wohlhabende Gäste in den Luxus-Logen.

Beim Eröffnungsspiel zeigten die ecuadorianischen Fans deutlich, was sie von dem Verbot haben. „Queremos cerveza“ auf Deutsch übersetzt: „Wir wollen Bier“, skandierten die Anhänger des südamerikanischen Teams lautstark während der Partie.

Katar – Ecuador: Kein Bier bei der WM

Doch mit ihren Sprechchören werden sie wohl keinen Erfolg gehabt haben. Für mehrere Wochen sorgte die Alkohol-Handhabe von Katar für Aufregung. Und was sagt FIFA dazu? In einem kurzen Statement sagte der Weltverband: „Nach Gesprächen zwischen den Behörden des Gastgeberlandes und der FIFA wurde entschieden, den Verkauf von alkoholischen Getränken auf das Fan-Festival und andere Ziele der Fans sowie lizenzierte Veranstaltungsorte zu konzentrieren und die Verkaufsstellen für Bier aus dem Umfeld der Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft zu entfernen.“

Eigentlich war ursprünglich geplant, dass die Fans vor den Stadien in errichteten Zonen alkoholische Getränke kaufen können, vor und nach dem Spiel. Diese Pläne wurden nun komplett gekippt.

In Katar ist Alkohol zwar nicht verboten, aber in der Regel wird nur in Restaurants, Kneipen und Bars konsumiert. Ausländer müssen zum Erwerb von Alkohol in Geschäften mindestes 21 Jahre alt sein und benötigen außerdem eine Erlaubnis. Teuer wird es zudem auch: ein halber Liter Bier in Katar soll umgerechnet 13 Euro kosten.

Grund zum Jubeln gab es am Ende dann aber doch für die ecuadorianischen Fans. Ecuador gewann das erste Spiel mit 2:0 gegen Katar.