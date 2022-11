Karim Benzema: Ganze Nation in Sorge! Verpasst der Superstar die WM?

Paul Pogba, N’Golo Kante, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe und jetzt auch noch Karim Benzema? Weltmeister Frankreich droht bei der WM 2022 der nächste bittere Ausfall.

Einen Tag vor dem Start der WM 2022 hat Superstar Karim Benzema von Weltmeister Frankreich das Training verletzungsbedingt abgebrochen. Die Teilnahme an der WM ist in Gefahr. Der Titelverteidiger ist in Sorge.

Karim Benzema: Superstar Benzema droht Turnier-Aus

Eine ganze Nation bangt. Karim Benzema musste laut der französischen „L’Equipe“ die Trainingseinheit am Samstagabend (19. November) vorzeitig abbrechen. Der Angreifer soll Schmerzen im Oberschenkel gespürt haben.

Schon seit Mitte Oktober laboriert der Ballon d’Or-Gewinner an muskulären Problemen. Nach dem er zuvor noch individuell trainiert hatte, stieg er am Samstag erstmals ins Mannschaftstraining ein – und spürte dabei einen stechenden Schmerz im Quadrizeps, allerdings nicht dort, wo er zuvor Beschwerden hatte.

Nach Informationen der „L’Equipe“ fällt Benzema definitiv für das erste Spiel gegen Australien am Dienstag (22. November, 20 Uhr) aus. Der Franzose soll sich noch am Samstagabend einer MRT-Untersuchung unterziehen. Sogar ein komplettes WM-Aus stehe demnach zur Debatte. Bis Montag bleibt Frankreichs Trainer Didier Deschamps noch Zeit, um einen Spieler nachzunominieren.

Frankreich vor WM im Verletzungspech

Weltmeister Frankreich wird vor der WM vom Verletzungspech verfolgt. Paul Pogba, N’Golo Kante und Presnel Kimpembe mussten ihre Teilnahme vorzeitig absagen. In der Vorbereitung verletzte sich dann auch noch Leipzigs Christopher Nkunku.

Titelverteidiger Frankreich trifft in der Gruppenphase auf Australien, Dänemark und Tunesien. Nach dem Auftaktspiel gegen die „Socceroos“ stehen die Duelle mit Dänemark (26. November, 17 Uhr) und Tunesien (30. November, 16 Uhr) an.