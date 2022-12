Argentinien – Frankreich: Benzema-Comeback im WM-Finale? Trainer spricht Klartext

Vor dem WM-Finale Argentinien – Frankreich gibt es wilde Spekulationen über ein mögliches Comeback von Karim Benzema. Der Weltfußballer soll wieder fit und auf dem Weg nach Katar sein.

Über einen möglichen Einsatz des Starstürmers im WM-Finale Argentinien – Frankreich klärte Trainer Didier Deschamps schon am Freitag (16. Dezember) auf der Pressekonferenz auf. Seine Worte lassen keine Zweifel mehr zu.

Argentinien – Frankreich: Benzema-Comeback im WM-Finale?

Kanté, Pogba, Kimpembe, Nkunku und dann auch noch Karim Benzema – die Franzosen plagten schon vor der WM in Katar große Verletzungssorgen. Benzema war für den amtierenden Weltmeister die große Hoffnung. Er war beim Titel 2018 nicht dabei und hätte nochmal die Portion Extramotivation mitgebracht. Doch all das brauchte es nicht.

Frankreich hat sich mit dem trotzdem noch extrem starken Kader souverän bis in Finale vorgekämpft und trifft dort am Sonntag (18. Dezember, 16 Uhr) auf Argentinien. Spekulationen über eine mögliche Rückkehr von Benzema nahm Nationaltrainer Didier Deschamps jedoch jeglichen Wind aus den Segeln.

Deschamps erteilt deutliche Absage

Benzema war mit einer Oberschenkelverletzung kurz vor Turnierstart abgereist. Einen Spieler nominierte Frankreich für ihn aber nicht nach, weshalb der Real-Star offiziell weiter zum Kader der „L’Equipe Tricolore“ zählt und rein theoretisch noch ins Turnier eingreifen könnte. Das wird aber nicht passieren.

Das könnte dich auch interessieren:

„Es wäre nicht fair gegenüber den 24 Spielern, die ich in meinem Kader habe, darüber zu reden. Ich habe 24 Spieler in meinem Kader, mit denen ich das Finale bestreiten werde“, stellte Deschamps klar. Laut spanischen Medien reist Benzema aber zum WM-Endspiel nach Katar und will dort zumindestens seine Teamkollegen unterstützen. Offiziell dürfte er sich im Falle des Titelgewinns sogar Weltmeister nennen.