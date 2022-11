WM 2022: Verletzungsschock vor Turnierbeginn – Weltmeister fällt aus

In wenigen Tagen beginnt die WM 2022 in Katar. Mittlerweile stehen die Kader der teilnehmenden Nationen fest. Doch Änderungen können immer noch vorgenommen werden. Dies können die Trainer etwa dann machen, wenn sich nun doch noch ein Spieler verletzen sollte.

Im französischen Nationalteam ist genau das passiert. Kurz vor dem Start der WM 2022 fällt ein absoluter Top-Star des amtierenden Weltmeisters aus. Ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga ist dafür neu dabei.

WM 2022: Kimpembe fällt aus

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft ist nun klar: Presnel Kimpembe fällt für das Turnier in Katar aus. Damit ist der Innenverteidiger neben Paul Pogba und N‘Golo Kante der nächste Top-Star, auf den Trainer Didier Deschamps verzichten muss. Am Montag (14. November) gab der französische Verband bekannt, dass sich Kimpembe von einer Verletzung an der Achillessehne „nicht ausreichend erholt“ hat. Anstelle des Verteidigers von Paris St. Germain fährt dafür Axel Disasi von der AS Monaco mit nach Katar.

Ebenfalls neu mit dabei wird Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach sein. Der Offensivspieler wurde ebenfalls am Montag in das Aufgebot von Didier Deschamps berufen. Für den 25-Jährigen wird es das erste große Turnier im Trikot des amtierenden Weltmeisters sein.

WM 2022: Hält Frankreich dem Trend stand?

Wenn Frankreich in Katar um die Titelverteidigung spielt, muss das Team von Deschamps auch gegen den „Fluch der Weltmeister“ antreten. Seit 2010 schied der amtierende Weltmeister immer in der Vorrunde aus. Italien (2010), Spanien (2014) und Deutschland (2018) ereilte das Schicksal bereits. Die Franzosen wären somit das nächste Team, denen ein selbiges Schicksal ereilen könnte.

Frankreich trifft in diesem Jahr in der Gruppe D auf Australien, Dänemark und Tunesien. Das erste Spiel wird das Team von Didier Deschamps dann am 22. November um 20 Uhr gegen die Socceroos bestreiten müssen.