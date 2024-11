Julian Nagelsmann schaut genau hin – Entscheidung gefallen

Während die Nationalspieler wieder zurück bei ihren Vereinen sind und sich auf den Bundesliga-Spieltag vorbereiten, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen genauen Blick nach Nyon geworfen. Dort wurde am Freitag (22. November) die nächste Runde der Nations League ausgelost.

Seit Mittag steht nun fest: Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nun genügend Zeit, um sich auf die Spiele im März vorzubereiten.

Julian Nagelsmann: Gegner in der Nations League steht fest

Dank zahlreichen überzeugten Auftritten wie dem 7:0-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina hat sich die deutsche Nationalmannschaft souverän als Gruppenerster für die Playoffs der Nations League qualifiziert. Nun steht auch fest, wer der erste Gegner sein wird.

+++ Freude bei Julian Nagelsmann: Nach Ungarn – Deutschland herrscht Gewissheit +++

Im Viertelfinale trifft die deutsche Mannschaft auf Italien. Die Italiener wurden in einer Gruppe mit Frankreich, Belgien und Israel Zweiter. Zunächst muss das DFB-Team am 20. März 2025 in Italien ran. Das Viertelfinal-Rückspiel steht dann in Deutschland am 23. März an. Nicht mit dabei ist Florian Wirtz. Er handelte sich gegen Ungarn noch eine Gelbe Karte ein und ist damit gesperrt.

+++ Nach dem Ungarn-Spiel ist Schluss – Nagelsmann kündigt Entscheidung an +++

Diese Gegner könnten im Finale warten

Schon jetzt steht zudem fest, auf wen Deutschland in einem möglichen Halbfinale treffen würde. Es geht gegen den Sieger aus der Partie zwischen Dänemark und Portugal. Im Finale wartet dann Spanien, Niederlande, Kroatien oder Frankreich.

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Während das Viertelfinale noch mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, gibt es ab dem Halbfinale nur noch ein K.o.-Spiel. Halbfinale und Finale werden dann im Anfang Juni in einem Final-Four-Turnier ausgetragen.