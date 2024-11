Freude bei Julian Nagelsmann: Nach Ungarn – Deutschland herrscht Gewissheit

Die Playoff-Quali längst in der Tasche, der Gruppensieg stand auch schon fest: Bei Ungarn – Deutschland (hier die Highlights) ging es für die Elf von Julian Nagelsmann eigentlich nur noch um einen gelungenen Jahresabschluss.

Und so war nicht nur der Ärger über den späten Ausgleich bald verflogen, sondern auch die Freude von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Blick auf die TV-Quoten groß. Das „Ananas-Spiel“ zwischen Ungarn und Deutschland stieß bei den Fußballfans nämlich auf riesiges Interesse.

Julian Nagelsmann: Großes Fan-Interesse an Ungarn – Deutschland

Diese Zahlen belegen es eindeutig: Der deutschen Nationalmannschaft ist der Schulterschluss mit den Fans wieder gelungen. In den düsteren letzten Löw-Jahren und der gefloppten Flick-Zeit wollten selbst bei den großen Turnieren nicht so viele Menschen das DFB-Team sehen wie nun bei einem sportlich irrelevanten Auswärtsspiel an einem verregneten Dienstagabend.

Die freudige Kunde am Tag nach dem 1:1: Acht Millionen Menschen schalteten für Ungarn – Deutschland den Fernseher ein. Das ZDF erfreute sich einer tollen Einschaltquote. 32,7 Prozent Markanteil zur Primetime stellten alle TV-Angebote der Konkurrenz in den Schatten. Und auch die Quoten des Kantersiegs gegen Bosnien (RTL, unter 7 Millionen, hier mehr), bei dem es immerhin noch um den Gruppensieg ging und ein irres Torspektakel zu sehen gab.

Gerne hätte die Truppe von Julian Nagelsmann das Millionen-Publikum auch mit einem Sieg begeistert. Doch das verhinderte Dominik Szoboszlai (90.+9) mit einem Last-Minute-Elfmeter nach der DFB-Führung durch Felix Nmecha (76.). Dennoch bleibt unterm Strich: Die Stadien sind wieder voll, die Menschen versammeln sich wieder vor dem Fernseher und wollen Deutschlands Nationalelf sehen.