Julian Nagelsmann: Keine Nominierung nach Saudi-Wechsel? Bundestrainer spricht Klartext

Es ist ein Thema, das schon seit mehr als einem Jahr für Wirbel sorgt: Fußballer, die in die Wüsten-Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar wechseln. Nun ist das Thema auch bei der deutschen Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann angekommen.

Das DFB-Team spielt nämlich am Dienstag (10. September, 20.45 Uhr) gegen die Niederlande, wo Bondsoach Ronald Koeman in Zukunft auf einen Spieler verzichten wird, der nun in Saudi-Arabien spielt. Wie wird Julian Nagelsmann bei solchen Transfers handeln?

Julian Nagelsmann: Keine Nominierung bei Saudi-Wechsel?

Bei einer entsprechenden Leistung wird Julian Nagelsmann weiterhin die Spieler nominieren, selbst wenn der in Saudi-Arabien spielen sollte. „Das ist keine ganz leichte Frage. Generell kann ich es schon verstehen, wenn der Trainer die Leistungsfähigkeit dann überprüfen will, aktuell ist die Liga in Saudi-Arabien noch nicht auf dem Niveau, wie in Europa die meisten Ligen sind. Demnach muss man sehen, ob der Spieler das Niveau halten kann, um für sein Land zu spielen”, sagte der Bundestrainer vor der Partie gegen die Niederlande.

Koeman erklärte zuletzt, warum er Steven Bergwijn nach dessen Wechsel von Ajax Amsterdam zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien nicht mehr für die niederländische Nationalmannschaft nominieren wird.

„Sein Kapitel mit der niederländischen Nationalmannschaft ist im Grunde geschlossen“, meinte Koeman und begründete sein deutliches Missfallen damit, dass „wenn man 26 Jahre alt ist, das Hauptziel sportlich und nicht finanziell sein sollte“.

„Man muss allen Ligen eine Chance geben“

Julian Nagelsmann erklärt, dass er auch Verständnis für Koeman habe, sich aber selbst alle Optionen in solchen Fällen offen halten möchte. „Ich würde es auch nicht kategorisch ausschließen, verstehe aber auch meinen Kollegen, wenn er das tut”, sagte der 37-Jährige. „Es gibt auch Spieler, die haben so einen Antrieb und spielen am Limit und halten ihr Niveau, warum nicht”, sagte der Bundestrainer.

Aktuell spielt kein potenzieller deutscher Nationalspieler in Saudi-Arabien. „Am Ende, wenn man es rein sportlich bewertet, muss man allen Ligen eine Chance geben”, sagte Nagelsmann.