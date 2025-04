FC Schalke 04: Abwehrprofi spricht nach heftiger Kritik Klartext – „Ist mir scheißegal“

Die Abwehr des FC Schalke 04 gehört zu den schlechtesten in der 2. Bundesliga. Das zeigen vor allem die mittlerweile 50 Gegentore! Nur drei Teams haben mehr kassiert als die königsblaue Hintermannschaft. Auch Kees van Wonderen kritisierte zuletzt seine eigene Verteidigung deutlich.

Einer, der ebenfalls immer wieder im Mittelpunkt der Kritik steht, ist Marcin Kaminski. Gegen Ulm wurde er zum Matchwinner für den FC Schalke 04. Nach dem Spiel sprach er Klartext zu seiner Zukunft und zur ständigen Kritik an seiner Person.

FC Schalke 04: Großes Abwehrproblem bleibt

Es gab in der laufenden Zweitliga-Saison wohl kein Spiel des FC Schalke 04, nach dem die Fans gesagt haben: „Wow, heute stand die Abwehr ja mal richtig stabil.“ Dafür müsste schon fast ein Wunder geschehen. Immer wieder sieht die Hintermannschaft des Revierklubs schlecht aus, kassiert zu viele Tore und macht es dem Gegner oft zu einfach.

50 Gegentore sprechen schon eine klare Sprache. Kein Wunder, dass Kees van Wonderen zuletzt die Hutschnur platzte. „Meine größte Sorge war immer schon unsere Verteidigung“, sagte der Niederländer. Dabei sei es völlig normal, während einer Saison instabile Phasen zu haben. „Aber nicht über eine so lange Periode. Wenn man so verteidigt, kann man keine Ansprüche auf einen besseren Tabellenplatz haben.“ Rumms! Es ist schon erstaunlich, wie hart der S04-Coach mit seiner Mannschaft ins Gericht geht.

Auch gegen Ulm war die Schalker Abwehr wieder löchrig, kassierte den Gegentreffer in der 1. Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel drehten die Königsblauen das Spiel und gewannen am Ende dank eines Kopfballs von Marcin Kaminski. Der Pole wurde danach auf die ständige Kritik gegen die S04-Abwehr angesprochen.

Kaminski spricht Klartext

„Ich denke, man hat gesehen, dass es mir scheißegal ist, was andere sagen. Ich werde immer alles geben“, so der Abwehrspieler des FC Schalke 04 bei „Sky“. Kaminski machte nämlich ein durchaus ordentliches Spiel, auch wenn er und seine Gegenspieler in einigen Szenen nicht so gut aussahen.

Im Sommer wird es wohl zum Abschied kommen. Zuletzt verkündete S04, dass der Vertrag von Kaminski, Tobias Mohr und Mehmet Aydin nicht mehr verlängert wird. „Ich habe heute wieder gespielt, das ist mir sehr wichtig. Wie es weitergeht, werden wir dann sehen. Ich genieße die restliche Zeit“, sagt Kaminski.

Sollte der 33-Jährige im Saisonendspurt weiter gute Leistungen bringen, winkt ihm dann doch eine Vertragsverlängerung. Das haben auch zuletzt Youri Mulder und Kees van Wonderen betont. Für die drei Profis ist das Kapitel S04 also noch nicht ganz beendet.