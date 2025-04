FC Schalke 04: Horror-Szenario für Profi! Seine Reaktion spricht Bände

Der FC Schalke 04 ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen! Gegen den SSV Ulm drehen die Knappen nach einer sehr schwachen Leistung das Spiel und holen sich am Ende drei wichtige Punkte.

Neuzugang Pape Meissa Ba wurde beim FC Schalke 04 eingewechselt, um das Spiel zu drehen. Kurz vor dem Ende wurde der Angreifer aber dann auch wieder ausgewechselt. Seine Reaktion danach war deutlich.

FC Schalke 04: Bitterer Moment für Ba

Als Spieler hast du große Hoffnungen, wenn du eingewechselt wirst. Du willst dich zeigen, damit du vielleicht im nächsten Spiel von Anfang auflaufen darfst. Eine Höchststrafe ist es, wenn man dann wieder ausgewechselt wird. So erging es Pape Meissa Ba beim FC Schalke 04 beim 2:1-Sieg gegen Ulm.

In der 64. Minute sollte der Neuzugang, der im Winter dazugestoßen war, in der Offensive für neue Impulse sorgen. Viele Momente hatte Ba nicht, um auf sich aufmerksam zu machen. Nach einem Foulspiel bekam er in der 81. Minute die Gelbe Karte. Weil sein Teamkollege Adrian Gantenbein mit gelb-rot kurz vor dem Ende vom Platz flog, wechselte Kees van Wonderen den Stürmer nach nur 30 Minuten wieder aus.

Ba musste in der Nachspielzeit raus. Der S04 wollte die knappe 2:1-Führung über die Zeit bringen. Dennoch ist es eine Höchststrafe für jeden Spieler. Die Enttäuschung war Ba anzumerken, dennoch verhielt sich der Stürmer vorbildhaft. Er klatschte seinen Trainer, die Ärzte und Mitspieler auf der Bank ab. Keine Spur von Empörung, wie sonst viele andere Spieler in seiner Situation reagiert hätten.

Nach Sylla-Rückkehr wieder auf die Bank

Nach einer furiosen Anfangszeit mit zwei Toren und einer Vorlage aus den ersten fünf Spielen für den FC Schalke 04 ist es um Ba wieder etwas ruhiger geworden. Zwar startete er die vergangenen Partien von Beginn an, aber musste gegen Ulm wieder auf die Bank. Denn Top-Torjäger Moussa Sylla ist wieder fit und rückt daher wieder in die Startelf.

Ba hingegen wird vermutlich nur noch von der Bank aus ins Spiel kommen. Ab der kommenden Saison winken dem Senegalesen aber wohl mehr Startelf-Einsätze. Sylla soll den S04 im Sommer verlassen, damit viele Millionen in die Schalker Kasse fließen.