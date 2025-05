Julian Nagelsmann macht DFB-Hammer offiziell – Fans können es nicht fassen

Nach der Bundesliga ist vor der Nations League. Im „Final Four“ kämpft Deutschland um einen Titel – und jetzt steht auch fest, wer dabei ist. Julian Nagelsmann hat am Donnerstag (22. Mai) seinen DFB-Kader für die „Mini-EM“ verkündet.

Einschließlich einer Überraschung, mit der wahrlich nicht alle Fans einverstanden sind. Im Sturm verzichtet Julian Nagelsmann auf den aktuell besten deutschen Torjäger – und nimmt stattdessen eine wandelnde Formkrise mit ins DFB-Team. Das sorgt für Stunk.

Julian Nagelsmann: Fans sauer über Stürmer-Wahl

Vom 4. bis 8. Juni steigt in München und Stuttgart das Final Four der Nations League. Zwei Wochen vor dem Start des Mini-Turniers ist jetzt der Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt. Bundestrainer Nagelsmann machte offiziell, mit wem er gegen Portugal (4.6.) und bestenfalls auch im Finale gegen Spanien oder Frankreich (8.6.) antreten wird. Überraschungen gab es dabei nicht viele – doch die hatten es in sich.

+++ Julian Nagelsmann erreicht die bittere Nachricht! Doch der Bundestrainer kann aufatmen +++

Tom Bischof darf sich fortan Nationalspieler nennen. Vor seinem Wechsel von Hoffenheim zum FC Bayern steht er erstmals im DFB-Kader. Für Freude sorgt auch die Rückkehr von Marc-André ter Stegen, der auf den Tag genau acht Monate nach seinem Patellasehnen-Riss erstmals wieder für die deutsche Auswahl nominiert ist.

Undav und Füllkrug statt Burkardt

Nicht dabei ist dagegen Jonathan Burkardt. Und das können viele Deutschland-Fans nicht fassen. Auch wenn Mainz 05 im Saison-Endspurt noch die Champions League verspielte, bleibt „Johnny“ mit 18 Toren der beste deutsche Stürmer der Saison. Ihn bei der Kader-Nominierung zu ignorieren, ist in den Augen vieler Fußballfans ein großer Fehler von Julian Nagelsmann.

Der bevorzugte stattdessen Deniz Undav und Niclas Füllkrug. Und auch wenn beide im Nationaldress oft überzeugten, sorgt das für Unverständnis. Undav war nach einer überragenden letzten Spielzeit in diesem Jahr in einer Dauer-Formkrise. Ein Spiegelbild der gesamten Stuttgarter Saison. Nur halb so viele Tore wie Burkardt hat er nach 34 Bundesliga-Spielen auf dem Konto. Füllkrug kam in seiner ersten Saison für West Ham United sogar nur auf drei Treffer, war allerdings auch zweimal lange verletzt. Dass sie dem Mainzer trotzdem vorgezogen wurden, ärgert viele Fans:

„Leistung wird belohnt“ sieht man… den erfolgreichsten deutschen Stürmer der Saison nicht nominieren.

Undav & Füllkrug, aber kein Burkardt ist brutal kriminell

Undav und Füllkrug. Dafür kein Burkhardt. Das muss man ehrlich nicht verstehen.

Kein Burkardt ist ein Witz. Dafür Undav, der nichts gemacht hat bei Stuttgart.

Mehr News:

Ob Julian Nagelsmann mit seiner Stürmer-Wahl am Ende Recht behält?