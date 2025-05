Julian Nagelsmann erreicht die bittere Nachricht! Doch der Bundestrainer kann aufatmen

Für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft steht das Final Four der Nations League bevor. Im Halbfinale geht es am 4. Juni in München gegen Portugal zur Sache, ehe bei einem Sieg im Finale Frankreich oder Angstgegner Spanien wartet.

Ein brutales Programm für die DFB-Elf. Angesichts dessen braucht es wohl jeden Mann, um den ersten Titel seit dem Sieg im Confed-Cup 2017 an Land zu ziehen. Nun erreicht Julian Nagelsmann jedoch eine echte Hiobsbotschaft. Gleichzeitig gibt es auch gute Nachrichten für den Bundestrainer.

Julian Nagelsmann: Kleindienst muss passen, Havertz vor Rückkehr

Vier Treffer und eine Torvorlage stehen für Tim Kleindienst in den letzten vier DFB-Spielen zu Buche. Der großgewachsene Neuner hat sich in der deutschen Nationalmannschaft innerhalb kürzester Zeit zum Stammspieler gemausert. Doch zum Saisonende nun der Schock für das DFB-Team und Julian Nagelsmann: Kleindienst hat sich am Knie verletzt und wird monatelang pausieren müssen. Ein herber Rückschlag für Borussia Mönchengladbach und das DFB-Team.

Die gute Nachricht aus deutscher Sicht. Kai Havertz, der bis zuletzt mit einer schweren Oberschenkelverletzung aussetzen musste, meldet sich entgegen früherer Befürchtungen doch noch rechtzeitig zum Final Four der Nations League fit. Seine Nominierung am Donnerstag (22. Mai) gilt als Formsache. Ist Havertz bei 100 Prozent, dürfte an ihm in der Startaufstellung kein Weg vorbeiführen.

Prominente Ausfälle im DFB-Team

Neben Kleindienst hat Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings auch noch andere Ausfälle zu beklagen. Vor allem die Verletzungen von Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck dürften gegen Portugal ins Gewicht fallen, schließlich zeigten beide zuletzt starke Leistungen im DFB-Dress.

Wie Nagelsmann diese Defensiv-Ausfälle auffangen wird, bleibt letztendlich abzuwarten. Zumindest das Fehlen von Kleindienst wird durch die Rückkehr von Havertz allerdings schonmal mehr als akkurat kompensiert.