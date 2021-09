Island – Deutschland im Live-Ticker: SO reagiert Flick auf die Verletzungssorgen

Gibt es den dritten Sieg im dritten Spiel in Folge für die deutsche Nationalmannschaft? In der Gruppe J kommt es am Mittwoch (8. September) zum Duell Island – Deutschland.

Nach einem mäßigen 2:0-Erfolg gegen Liechtenstein gab es ein deutliches 6:0-Heimsieg gegen Armenien. Wie wird die Partie Island gegen Deutschland ausgehen?

Island – Deutschland im Live-Ticker

Alle Infos zur Partie Island – Deutschland bekommst du bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spielinfo Island – Deutschland:

Anstoß: Mittwoch, 8. September, 20.45 Uhr

Stadion: Laugardalsvöllur (Reykjavik)

Island – Deutschland -:- (-:-)

Tore:

Die Aufstellungen

Island: Halldorsson – Saevarsson, Fjoluson, I. Bjarnason, Skulason – Bjarnason, Palsson, Johannesson – J. Gudmundsson, A. Gudmundsson, Helgason

Deutschland: Neuer – Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Sane – Werner

20.38 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Die Spieler betreten das Feld.

20.10 Uhr: Eine Änderung nimmt Flick vor. Für den abgereisten Reus spielt Manchester-Star Gündogan.

18.35 Uhr: In der Gruppe J hat Deutschland mittlerweile die Tabellenführung erobert. Mit einem Punkt liegt man derzeit vor Armenien. Die Isländer sind Vorletzter.

15.28 Uhr: Deutschland gegen Island, da war doch was? 2003 kam Deutschland nicht über ein 0:0 gegen den Isländer hinaus. Im anschließenden Interview eskalierte der damalige Bundestrainer Rudi Völler komplett und lieferte im Gespräch mit Waldemar Hartmann einen legendären Moment.

13.35 Uhr: Hansi Flick will zum Einstand den dritten Sieg im dritten Spiel. „Für uns ist es wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen, deswegen ist der ganze Fokus darauf ausgerichtet, dass wir diese drei Punkte holen“, sagte Flick.

12.23 Uhr: Übertragen wird das Spiel im FreeTV auf RTL. Ab 20.45 Uhr begleiten Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Mittwoch, 07.11 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen am Matchday! Heute Abend ist das DFB-Team in Island gefordert.

21.05 Uhr: Auch nicht mit dabei sein wird überraschend Ridle Baku. „Wir können 20 Spieler plus drei Torhüter in den Kader nehmen. Sein Fehlen hat nix mit seiner Leistung zu tun“, begründet Hansi Flick seine Entscheidung.

15.11 Uhr: Gegen Armenien war Marco Reus einer der besten Deutschen und gegen Island wird der BVB-Star nicht mitwirken können. Dem Kapitän von Borussia Dortmund plagen Knieprobleme, wie Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz bestätigte. Ob er am Samstag gegen Bayer Leverkusen zur Verfügung stehen wird, ist nicht bekannt.

14.36 Uhr: Nach einem 2:0 gegen Liechtenstein und einem 6:0 gegen Armenien muss die deutsche Nationalmannschaft Mittwoch noch einmal in der WM-Qualifikation ran. Gegner diesmal: Der Weltranglisten-53. Island. Kann das Team von Bundestrainer Hansi Flick den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren?

Dienstag, 7. September, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die WM-Qualifikation. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Infos zur Partie Island gegen Deutschland.