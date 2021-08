Gerd Müller ist tot – Deutschland trauert um „Bomber der Nation“

Die Fußball-Welt trauert, Gerd Müller ist tot.

Der FC Bayern München vermeldete die traurige Nachricht: Gerd Müller ist am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren verstorben.

Gerd Müller: FC Bayern München trauert „um größten Stürmer, den es je gegeben hat“

„Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist“, schreibt der FC Bayern München in einer Pressemitteilung auf seiner Homepage.

Bayern-Präsident Heribert Hainer zeigte sich erschüttert: „Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben.“

Das war Gerd Müller

Geboren am 3. November 1945 in Nördlingen, verstorben am 15. August 2021 in München

Spielte von 1964 bis 1979 für den FC Bayern München

1972 wurde er mit Deutschland Europameister

1974 führte er Deutschland zum WM-Titel

In 453 Spielen für die Bayern erzielte er 398 Tore

Er führt die ewige Torschützenliste der Bundesliga mit 365 Toren noch immer an

Eine Ewigkeit hielt sein Torrekord (40 Tore in einer Saison) bis Lewandowski ihn 2021 brach

Nach seiner aktiven Karriere war er über 22 Jahre im Trainerstab von Bayern München II aktiv

Auch Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, trauert: „Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein. Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein.“

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.

Gerd Müller – der Rekordstürmer

Gerd Müller war einer der größten Spieler, die der deutsche Fußball je hervorgebracht hat. Eine halbe Ewigkeit hielt sein Torrekord von 40 Toren in einer Saison, ehe Robert Lewandowski in der vergangenen Spielzeit einen drauflegte.

Unerreicht ist bis heute aber ein anderer Bundesliga-Torrekord des „Bomber der Nation“. In 427 Bundesligaspielen für den FC Bayern München erzielte er sagenhafte 365 Tore. Damit führt Gerd Müller die ewige Torschützenliste noch mit weitem Vorsprung vor Lewandowski (278 Tore) an. (fs)