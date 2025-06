Florian Wirtz: Leverkusen vor Hammer-Tausch? BVB wird schlecht

Florian Wirtz hat sich entschieden: Sein neuer Verein soll der FC Liverpool werden. Den FC Bayern München hat er zugunsten der Reds abgelehnt. Nun steht fest: Der Premier-League-Klub soll die nächste Station für das deutsche Ausnahmetalent werden.

Aktuell liegt es jedoch an Liverpool und Bayer Leverkusen, eine Einigung bezüglich der Ablösesumme zu finden. Und genau hier stocken die Verhandlungen noch. Die ersten beiden Angebote der Reds wurden von Leverkusen abgelehnt. Deshalb rückt eine alternative Lösung in den Fokus – was wiederum Borussia Dortmund schmerzen könnte.

Florian Wirtz: Leverkusen lehnt Angebote ab

Liverpool soll wohl zunächst 100 Millionen Euro plus 15 Millionen Euro an möglichen Boni geboten haben. Doch Leverkusen zögerte nicht lange und lehnte das Angebot ab. Auch eine zweite Offerte über insgesamt 130 Millionen Euro (inklusive Boni) reichte den Verantwortlichen der Werkself nicht aus.

Bereits im April hatte Leverkusen-Boss Fernando Carro eine hohe Ablöseforderung für Wirtz verkündet: 150 Millionen Euro sollten es mindestens sein. Kurze Zeit später nahm Carro diese Aussage jedoch zurück, um sich keine Nachteile in den Verhandlungen einzuhandeln. Dennoch bleibt diese Summe ein Richtwert – und es gibt aktuell zwei Optionen, um den Deal möglich zu machen.

Zwei Szenarien für den Wechsel

Entweder Liverpool legt die fehlenden 20 Millionen Euro auf den Tisch, um die von Leverkusen geforderte Summe von 150 Millionen Euro zu erreichen, oder eine andere Lösung kommt ins Spiel: ein Tauschgeschäft.

Wie der „Kicker“ berichtet, könnten dabei unter anderem die Namen von Keeper Caoimhin Kelleher und Talent Harvey Elliott im Raum stehen. Im Vergleich zu den absoluten Topstars des FC Liverpool wären diese Spieler realistischere Optionen für ein Tauschgeschäft. Doch auch hier zeichnen sich Komplikationen ab: Kelleher wird mit einem Wechsel zu Brentford in Verbindung gebracht, wo er Mark Flekken ersetzen könnte – der wiederum ausgerechnet auf dem Weg nach Leverkusen ist. Und Harvey Elliott ist auch innerhalb Englands besonders gefragt.

Wegen Eliott könnte auch Borussia Dortmund der große Leidtragende sein. Denn sie hatten das Talent ebenfalls ins Visier genommen. Sollte Liverpool jedoch einen Tausch-Deal mit Leverkusen abschließen, könnte der BVB leer ausgehen. Harvey Elliott könnte – durch seine Flexibilität und seinen Spielstil – die Lücke eines abwandernden Florian Wirtz in Leverkusen gut füllen. Doch es bleibt abzuwarten, welche Lösung die Beteiligten letztlich finden.