Relegation: Heidenheim – Elversberg im Live-Ticker: Legenden-Duell um die Bundesliga!

Immer wieder wird über die Relegation diskutiert, die allermeisten Fußballfans würden dieses Format gerne abschaffen. Auch, weil es in den letzten Jahren stets zum Nachteil der Zweitligisten geworden ist. Dieses Jahr lautet das Duell Heidenheim – Elversberg. Die Jungs von der Ostalb wollen in Liga eins bleiben, während der Fußballzwerg aus dem Saarland das ganz große Wunder vollbringen möchte.

Schon jetzt ist der Name der SV Elversberg in aller Munde. Die „Elv“ hat eine grandiose Saison gespielt, sich im zweiten Zweitliga-Jahr aus Platz drei katapultiert. Im Spiel Heidenheim – Elversberg möchten die Saarländer einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen.

Heidenheim – Elversberg im Live-Ticker:

Schafft es erneut der Erstligist, kann sich der 1. FC Heidenheim letztlich behaupten und sich so retten? Oder kommt es zum großen Sensationsaufstieg der Elversberg? Sportlich wäre dieser in jedem Fall verdient. Ob Tore, Highlight oder Aufreger – in unserem Live-Ticker verpasst du nichts.

Heidenheim – Elversberg -:- (-:-)

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.30 Uhr: Frank Schmidt steht seit knapp 18 Jahren an der FCH-Seitenlinie, sein Gegenüber Horst Steffen leitet seit etwa sieben Jahren die Geschicke bei den Saarländern. Beide Trainer sind Urgesteine und absolute Legenden in ihren Vereinen, beide Trainer kennen sich bestens und schätzen sich sehr. Doch für mindestens 180 Minuten werden alle Gemeinsamkeiten, Sympathien und Freundschaften abgelegt. Schließlich geht um die Bundesliga.

16.45 Uhr: Heidenheim gegen Elversberg – das klingt auf den ersten Blick alles andere nach einem Kracherspiel. Doch sportlich dürften die beiden Duelle hochinteressant werden. Beide Mannschaften stehen für eine klare Spielphilosophie, beide Teams werden von ihren Trainern Woche für Woche hervorragend eingestellt. Wer kann sich einen Vorteil für das Rückspiel ergattern?

Weitere News:

Donnerstag, 22. Mai, 15.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Relegationshinspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg. Teil eins der Relegation findet am heutigen Donnerstag auf dem Schlossberg statt. Anpfiff in der Heidenheimer Voith-Arena ist um 20.30 Uhr.