Relegation: Heidenheim – Elversberg im Live-Ticker: Irrer Doppel-Patzer! FCH schlägt eiskalt zurück

Immer wieder wird über die Relegation diskutiert, die allermeisten Fußballfans würden dieses Format gerne abschaffen. Auch, weil es in den letzten Jahren stets zum Nachteil der Zweitligisten geworden ist. Dieses Jahr lautet das Duell Heidenheim – Elversberg. Die Jungs von der Ostalb wollen in Liga eins bleiben, während der Fußballzwerg aus dem Saarland das ganz große Wunder vollbringen möchte.

Schon jetzt ist der Name der SV Elversberg in aller Munde. Die „Elv“ hat eine grandiose Saison gespielt, sich im zweiten Zweitliga-Jahr aus Platz drei katapultiert. Im Spiel Heidenheim – Elversberg möchten die Saarländer einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen.

Heidenheim – Elversberg im Live-Ticker:

Schafft es erneut der Erstligist, kann sich der 1. FC Heidenheim letztlich behaupten und sich so retten? Oder kommt es zum großen Sensationsaufstieg der Elversberg? Sportlich wäre dieser in jedem Fall verdient. Ob Tore, Highlight oder Aufreger – in unserem Live-Ticker verpasst du nichts.

Heidenheim – Elversberg 2:2 (0:2)

Tore: 0:1 Petkov (18′), Asllani (41′), 1:2 Siersleben (62′), 2:2 Honsak (65′)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

88′ Es steht weiterhin 2:2, weiterhin ist alles offen. Gelingt auf einer Seite noch der Lunky-Punch?

80′ Zehn Minuten sind regulär noch zu spielen. Kann eine der beiden Partien noch einmal treffen und mit einem Sieg ins Rückspiel gehen? Von der SVE kam in den letzten Minuten nicht allzu viel.

67′ Was ist das für ein unfassbares Hinspiel! Die Hausherren sind wie ausgewechselt aus der Halbzeit gekommen, Schmidt lag mit seinen drei Wechseln völlig richtig. Der Erstligist macht nun das Spiel, der Erstligist möchte die Partei nun komplett drehen!

65′ TOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR HEIDENHEIM! Wieder ist es ein Schuss von Scienza, wieder lässt Kristof abprallen, dieses Mal nutzt es Honsak, der zum 2:2 einschiebt. Heidenheim kommt innerhalb von drei Minuten zurück. Die Ostalb bebt!

62′ TOOOOOOOOOR FÜR DEN FCH! Es ist eine Standardsituation, die den Anschluss bringt. SVE-Keeper Kristof kann einen Freistoß von Leo Scienza nur nach vorne abprallen lassen, Tim Siersleben riecht den Braten, setzt gleich nach und staubt zum 1:2 aus FCH-Sicht ab. Dieses Tor ist völlig verdient, geht jetzt noch mehr?

58′ Irre Doppelchance für die Gastgeber! Nach einer Flanke von Traore ist es Matthias Honsak, der das Spielgerät per Seitfallzieher an die Querlatte bugsiert. Nur wenige Sekunden später taucht „Budu“ frei vor Kristof, legt den Ball jedoch neben das Tor. Die Einschläge rücken für die SVE näher…

56′ Es geht weiter hin und her, es ist ein hochinteressantes Spiel. Die SVE bleibt gewohnt aktiv, der FCH erhöht die Schlagzahl. Hier wird wohl noch der ein oder andere Treffer fallen.

48′ Erste Riesen-Chance für die SVE in Halbzeit zwei. Elias Baum schlägt eine maßgeschneiderte Flanke in die Mitte, wo Damar wartet. Die Hoffenheim-Leihgabe setzt den Kopfball knapp neben den Kasten. Glück für Heidenheim.

46′ Rein in Hälfte zwei, es geht weiter! Kann der FCH zurückschlagen? Schmdit setzt mit einem Dreifach-Wechsel in jedem Fall ein echtes Ausrufezeichen. Zivzivadze, Wanner und Scienza kommen für Pieringer, Beck und Dorsch.

PAUSE Was eine erste Halbzeit auf dem Schlossberg! Der Underdog führt verdient mit 2:0, doch der FCH ist trotz des nächsten Nackenschlages kurz vor der Pause keineswegs geschlagen.

45+3′ Und so ist es… FCH-Stürmer Pieringer stand zuvor im Abseits, ehe er in einen entscheidenden Zweikampf geht. Jablonski nimmt den Treffer zurück, es bleibt beim 0:2 aus FCH-Sicht.

45+2′ Toooor für den FCH! Die Hausherren kommt noch vor der Halbzeit zurück. Traore ist es, der für die Heidenheimer zum 1:2 kommt. Das könnte für den Erstligisten noch ganz wichtig werden. Doch noch ist der Treffer nicht amtlich, es wird noch überprüft!

44′ Mittlerweile macht die Mannschaft von Horst Steffen kein gutes, sondern ein sehr gutes Spiel in Heidenheim! Die Führung geht bis dato völlig in Ordnung.

41′ TOOOOOR FÜR DIE SVE, der Zweitligist zaubert beim Bundesligisten! Die SVE dribbelt sich durch die Heidenheimer Hälfte, spielt einen Kurzpass nach dem anderen und am Ende ist es einmal mehr Asllani, der dieses Mal selbst vollendet. Ein unglaublicher Angriff, Elversberg erhöht die Führung!

36′ In den vergangenen Minuten hat sich das Spiel ein wenig beruhigt. Die Gäste bekommen die Angriffe des FCH bislang sauber wegverteidigt und setzen immer mal wieder kleinere Nadelstiche – die SVE macht bis dato ein starkes Auswärtsspiel! Noch bleiben den Gastgebern knapp zehn Minuten in der ersten Halbzeit, um zum Ausgleich zu kommen.

22′ Was eine Anfangsphase in Heidenheim: Chancen auf beiden Seiten, sechs Torschuss und die Führung für Gäste aus dem Saarland. So kann eine Relegation starten.

18′ TOOOOOOR für die SVE, der Zweitligist führt! Nach einem Einwurf kommt Elversberg-Stürmer Fisnik Asllani an den Ball. Der Top-Angreifer leitet den Ball zu Lukas Petkov weiter. Dieser schiebt cool zum 1:0 ein. Auf einmal ist es ganz leise in der Voith-Arena.

10′ Hier ist in den ersten Minuten eine Menge Feuer drin, es gibt Torchancen auf beiden Seiten. Es ist eine ganz wilde Anfangsphase, die noch kein Tor zur Folge hatte. Geht das so weiter, wird dies aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

2′ Gleich die erste strittige Szene! Nach wenigen Sekunden kommt FCH-Star Niklas Dorsch im gegnerischen Strafraum zu Fall, zuvor gab es einen Zweikampf mit Elversberg-Keeper Nicolas Kristof. Doch Jablonski ist sich direkt sicher und entscheidet auf keinen Elfmeter. So geht das Spiel weiter.

1′ Rein in die Relegation, Sven Jablonski pfeift das Hinspiel an!

20.24 Uhr: Auf dem Schlossberg brodelt es schon gewaltig, die beiden Fanlager sind heiß. Die beiden Mannschaften laufen in Kürze ein. In wenigen Augenblicken rollt dann auch der Ball.

20.08 Uhr: Die Spannung steigt, so langsam wird es richtig heiß. Schon vor dem Spiel hat der DFB die erste wichtige Entscheidung getroffen. Diese betrifft gleiche Teams gleichermaßen.

19.39 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Diese Elf schickt Schmidt ins Rennen: Müller – Busch, Mainka, Siersleben – Traore, Dorsch, Krätzig, Schöppner, Honsak, Beck – Pieringer.

Kristof – Baum, Rohr, Le Joncour, Neubauer – Fellhauer, Sahin, Petkov, Damar, Zimmerschied – Asllani – diese elf Männer sollen es für die SVE richten.

18.30 Uhr: Frank Schmidt steht seit knapp 18 Jahren an der FCH-Seitenlinie, sein Gegenüber Horst Steffen leitet seit etwa sieben Jahren die Geschicke bei den Saarländern. Beide Trainer sind Urgesteine und absolute Legenden in ihren Vereinen, beide Trainer kennen sich bestens und schätzen sich sehr. Doch für mindestens 180 Minuten werden alle Gemeinsamkeiten, Sympathien und Freundschaften abgelegt. Schließlich geht um die Bundesliga.

16.45 Uhr: Heidenheim gegen Elversberg – das klingt auf den ersten Blick alles andere nach einem Kracherspiel. Doch sportlich dürften die beiden Duelle hochinteressant werden. Beide Mannschaften stehen für eine klare Spielphilosophie, beide Teams werden von ihren Trainern Woche für Woche hervorragend eingestellt. Wer kann sich einen Vorteil für das Rückspiel ergattern?

Weitere News:

Donnerstag, 22. Mai, 15.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Relegationshinspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg. Teil eins der Relegation findet am heutigen Donnerstag auf dem Schlossberg statt. Anpfiff in der Heidenheimer Voith-Arena ist um 20.30 Uhr.