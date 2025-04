FC Bayern München: Horror-Szenario abgewendet! FCB atmet auf

Auf den FC Bayern München wartet am Freitagabend (20.30 Uhr) ein hartes Spiel im Rennen um die Meisterschaft. Es geht zum Derby nach Augsburg. Kein leicht zu bespielender Gegner, der nach elf Spielen ohne Niederlage in der Bundesliga mit extrem breiter Brust auftreten wird.

Den Rekordmeister hingegen plagen aktuell große Verletzungssorgen. Ausgerechnet in der heißen Phase der Saison. Denn ein erneutes „Finale Dahoam“ in der Köningsklasse ist realistisch und gleichzeitig muss Leverkusen weiter auf Abstand gehalten werden. Immerhin gibt es nun gute Neuigkeiten für den FC Bayern München an der Verletzten-Front.

FC Bayern München: Drei Stammspieler fit

Denn die unter der Woche angeschlagenen Leon Goretzka, Min-jae Kim und Raphaël Guerreiro sind gegen Augsburg laut alle einsatzbereit. Kompany kann somit auf drei potenzielle Stammspieler zugreifen. Insbesondere für die verletzungsgeplagte Defensive des Rekordmeisters ein wichtiges Update.

Denn weiterhin fehlen dem Münchener-Coach Dayot Upamecano (Knorpelschaden), Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und Alphonso Davies (Kreuzbandriss) für die Viererkette. Extrem bittere und langfristige Ausfälle, die durch Kim und Guerreiro zumindest mit ähnlicher Qualität aufgefangen werden können.

+++ Mehr Infos: Neues Verletzen-Desaster für Kompany +++

Ebenso Mut machen sollte den Bayern-Fans das Update zu Leon Goretzka. Nach Formtief zu Saisonbeginn zeigte der Mittelfeld-Mann zuletzt wieder regelmäßig seine vielseitigen Qualitäten auf dem Platz – gerade in der Offensive.

„Traditionell kein einfaches Spiel“

Und die werden die Bayern dringend brauchen. Denn abgesehen von der defensiven Stabilität, wird gegen Augsburg das Angriffsspiel gefordert sein. Das Team von Jess Thorup kassierte in den vergangenen elf Bundesliga-Spielen gerade einmal drei Gegentore.

Ein sehr unangenehmer Gegner. Nicht nur auf Grund ihres Defensiv-Bollwerks, weiß auch Bayern-Coach Vincent Kompany: „Das ist ein Derby und traditionell kein einfaches Spiel für den FC Bayern.“ Konnten die Münchener im Hinspiel noch souverän mit 3:0 in der Allianz-Arena triumphieren, dürfte nun in Augsburg ein harter Kampf auf Kompanys Team zukommen.