FC Bayern München: Es wird immer bitterer – jetzt folgt der nächste herbe Rückschlag

In den vergangenen Wochen hat es den FC Bayern München gleich mehrfach mächtig erwischt. Mit Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Dayot Upamecano (Knorpelschaden) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) fallen gleich drei wichtige Defensivspieler für den Rest der Saison aus. Dazu fehlt auch Manuel Neuer schon seit mehreren Wochen aufgrund einer muskulären Verletzung.

Anfang März hatte sich der Keeper des FC Bayern München einen Muskelfaserriss zugezogen. Seither arbeitet er an seinem Comeback. Nach einem kleinen Rückschlag in der vergangenen Woche folgt nun die nächste bittere Nachricht für den FCB und Neuer.

FC Bayern München: Neuer noch länger raus?

Neuer befindet sich seit einigen Tagen wieder im Lauftraining, der Torhüter arbeitet intensiv an seiner Rückkehr. Allerdings ist noch nicht abzusehen, wann er wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Es gibt noch keine genaue Prognose über ein mögliches Comeback des Routiniers.

Bayern-Coach Vincent Kompany hat zwar vor kurzem betont, dass es sich um keine „schlimme Verletzung“ handelt. Laut dem Belgier ist dennoch offen, wann Neuer wieder einsatzfähig ist. „Manu hat eine Wadenverletzung. Ich kenne das, das ist immer sensibel. Das heißt nicht, dass es schlimm ist, aber man braucht die Zeit“, so Kompany.

++ FC Bayern München: Transfer-Hammer bestätigt! Neuzugang schaut genau hin ++

Eine Entscheidung soll jedoch schon gefallen sein: Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Inter Mailand (Dienstag, 8. April, 21 Uhr) wird er in jedem Fall fehlen. Und auch für das Rückspiel eine Woche später dürfte es enorm eng werden.

FCB mit großen Defensivproblemen

Ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase brechen dem deutschen Rekordmeister also sämtliche Leistungsträger weg. Mit Neuer, Davies, Upamecano, Ito, Aleksandar Pavlovic und Kingsley Coman fehlen den Bayern ganze sechs potenzielle Stammkräfte. Pavlovic fehlte lange wegen Pfeifferschem Drüsenfieber und Coman fehlte zuletzt wegen eines Schlages.

Weitere News:

Die Verletzungssorgen beim deutschen Rekordmeister könnte also kaum größer sein. Es folgt eine bittere Nachricht nach der anderen. Es werden also knifflige Wochen für Kompany und Co.