FC Bayern München: Transfer-Wahnsinn am Deadline-Day! Fans fassungslos

Rien ne vas plus, nichts geht mehr. Das Transferfenster in Deutschland ist geschlossen, der Deadline Day ist vorbei – und auch in diesem Jahr schrieb er seine Geschichten. Beim FC Bayern München hat sich in letzter Minute ein echtes Transferdrama abgespielt.

Monatelang suchte der FC Bayern München eine „Holding Six“. Zig Spieler wurden gehandelt, niemand kam. Kurz vor Ende des Transferfensters schien sich endlich etwas zu ergeben: Joao Palhinha vom FC Fulham sollte es werden. Alles war vorbereitet, doch der Deal platzte in letzter Sekunde.

FC Bayern München: Deal in letzter Sekunde geplatzt

Medizincheck absolviert, Vertrag vorbereitet, Fotos gemacht – alles schien in trockenen Tüchern zu sein. Joao Palhinha sollte der nächste Top-Transfer des FC Bayern München werden. Was fehlte, war lediglich das „Go“ des FC Fulham.

Um 18 Uhr gab es noch immer keine Verkündung, wenig später dann die Schockmeldung. Transferguru Fabrizio Romano und andere Journalisten meldeten: Der Wechsel von Palhinha zum FC Bayern München ist geplatzt, Fulham hat kein grünes Licht gegeben. Die Münchner bekommen also keinen neuen Sechser. Palhinha fliegt unverrichteter Dinge zurück nach London.

Nicht nur Palhinha-Deal geplatzt

Die Fans des FC Bayern München, aber auch anderer Klubs konnten es kaum fassen. Der Deadline Day hat seine nächste irre Geschichte – und die geht möglicherweise sogar noch weiter. Ryan Gravenberch steht kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Ob der Deal nach dem geplatzten Palhinha-Deal jetzt noch über die Bühne geht? Fraglich.

Der Palhinha-Deal ist aber nicht der einzige Deal, der am Deadline Day geplatzt ist. Auch Armel Bella-Kotchap und Bayern kommen nicht zusammen. Der Innenverteidiger des FC Southampton galt bis zuletzt als Wunschkandidat, die Bayern konnten sich aber offenbar nicht mit Southampton einigen. Definitiv ein Deadline Day, den der FC Bayern so schnell nicht vergessen wird.