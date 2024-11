FC Bayern München: Winter-Coup vom Tisch! Star erteilt Transfer-Absage

Gelingt dem FC Bayern München ein Transfer-Coup? Immer mehr deutet darauf hin, dass der Rekordmeister heiß auf Schweden-Star Viktor Gyökeres ist. Was der Stürmer derzeit in Portugal abliefert, lässt selbst Haaland, Lewandowski & Co. erblassen.

Entsprechend groß ist die Konkurrenz des FC Bayern München auf dem Transfermarkt. Doch will Gyökeres überhaupt wechseln? Jetzt spricht der Star-Stürmer selbst.

FC Bayern München: Kein Winter-Coup bei Gyökeres

Ganz Fußball-Europa blickt derzeit staunend nach Portugal. Was Viktor Gyökeres dort bei Sporting Lissabon veranstaltet, ist schier nicht von dieser Welt. Aus der zweiten englischen Liga gekommen, zerballert der Schwede alles, was ihm vor die Linse kommt. Die unfassbare Bilanz: 68 Pflichtspiele, 66 Tore, 19 Vorlagen. Und auch in der Nationalmannschaft verblüffte er schon wieder mit einem Viererpack gegen Aserbaidschan (6:0).

Keine Frage: Das weckt Begehrlichkeiten. Auch die Bayern sind laut übereinstimmenden Berichten ganz vorne im Rennen um den 26-Jährigen dabei. Doch jetzt stellt Gyökeres selbst klar: Im Winter braucht keiner auf einen Coup zu hoffen.

Bayern-Flirt mit Transfer-Absage

Vom schwedischen Portal „Fotbollskanalen“ zu seinen Wechsel-Absichten befragt, antwortete der Wunderstürmer deutlich: „Darüber denke ich nicht nach. Natürlich möchte ich die Saison bei Sporting beenden. Ich habe dort viel Spaß, deshalb gib es für mich keinen Stress, einen Wechsel zu wagen. Wir werden sehen, wann es soweit ist.“

Damit dürfte klar sein: Ein Wechsel im Winter zum FC Bayern München wird es nicht geben. Mit Harry Kane ist man an der Säbener Straße stürmertechnisch ja auch noch bestens bestückt. Doch schon jetzt gilt es, die Zukunft zu planen und an die Zeit nach dem England-Superstar zu denken.