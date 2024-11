Bayern-Star Harry Kane geht auf eigene Teamkollegen los: „Es ist eine Schande“

Die Profi-Ligen pausieren, die Nationalteams sind an der Reihe. Nicht überall bricht bei Länderspielpausen Freude aus. Fans, aber auch Spieler. Letzteres bringt Bayern Münchens Star Harry Kane jetzt richtig auf die Palme.

Die zahlreichen Absagen an Englands Nationalmannschaft für die Partien gegen Griechenland und Irland regen den Stürmer des FC Bayern München richtig auf. Er wettert mit deutlichen Worten gegen seine angeblichen Lustlos-Teamkollegen bei den „Three Lions“.

Bayern-Star Harry Kane in Rage

Es steht nicht gut um die englische Nationalmannschaft in der Nations League. Nach dem Abstieg 2023 läuft der Vize-Welt- und Europameister auch in der B-Liga seinen Ansprüchen hinterher, droht den direkten Wiederaufstieg zu verpassen. Alle müssen an einem Strang ziehen, damit das noch gelingt. Doch das scheint auf der Insel nicht der Fall.

Eine Welle von Absagen kassierte Interimstrainer und Tuchel-Vorgänger Lee Carsley für die anstehenden, entscheidenden Länderspiele. Jack Grealish, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Cole Palmer, Aaron Ramsade, Declan Rice, Bukayo Saka und Jarrad Branthwaite – satte neun Nominierte sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab.

Kane sauer über Absagewelle

Das sorgt bei Harry Kane für massives Unverständnis. „Das ist eine Schande“, flucht der Star-Stürmer von Bayern München in Richtung seiner Nationalelf-Kollegen gegenüber „ITV“. „Wenn ich ganz ehrlich bin, gefällt mir das überhaupt nicht. Ich denke, England steht vor allem anderen, vor jeder Vereinssituation. Es ist das Wichtigste, was man als Profifußballer hat.“

Eine Denkweise, die viele Mitspieler von Harry Kane in England nicht teilen. „Ich glaube, es ist eine schwierige Phase der Saison und vielleicht hat man das ein bisschen ausgenutzt“, erklärt Kane.