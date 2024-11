FC Bayern München: Jetzt ist offiziell! FCB verkündet Mega-News

Sportlich läuft die Saison beim FC Bayern München aktuell nach Plan. In der Bundesliga steht der FCB souverän an der Tabellenspitze, in der Champions League und im DFB-Pokal sieht es auch sehr ordentlich aus.

Nun gibt es weitere gute Neuigkeiten für den FC Bayern München. Der Rekordmeister hat sie nun selbst verkündet.

FC Bayern München macht es offiziell

Wie wichtig die Jugendarbeit im Profifußball ist, dürfte klar sein. Viele Vereine bauen auf die Jugendmannschaften, wo viele neue Talente entstehen und von dort aus den Weg zu den Profis schaffen sollen. So ist es auch beim FC Bayern München, der jetzt den nächsten wichtigen Schritt dazu macht.

Der FCB kündigte nämlich an, einen Bauantrag für den Neubau auf seinem traditionellen Trainingsgelände einzureichen, nachdem der Aufsichtsrat dies auf seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen hatte.

In der Mitteilung der Münchener heißt es, dass man nach dem positiven Ergebnis der im Frühjahr beantragten Prüfung wesentlicher Punkte für die Genehmigungsfähigkeit des Baus eines neuen Leistungszentrums durch die Stadt nun den nächsten Schritt gehe.

Neues Leistungszentrum beim FCB

„Eine Standort- und Nutzungsanalyse des Clubs hatte ergeben, dass sich alle etwaig notwendigen Nutzungen für eine adäquate und nachhaltige Infrastruktur in einem neuen Leistungszentrum auf dem Gelände unterbringen ließen“, schreibt der FC Bayern München in der offiziellen Verkündung.

Seit 1949 trainieren die Münchener an der Säbener Straße. Dor wurde 1970 eine Geschäftsstelle errichtet. Seitdem wurde das Areal immer wieder den neuen Anforderungen angepasst. Im Jahr 1979, Ende der 80er Jahre und 2008, kam es zu umfassenden Umbauten. Seit dem Auszug der Juniorenabteilung und der FC Bayern Frauen im Sommer 2017 an den neuen FC Bayern Campus ist die Säbener Straße die Heimat der ersten beiden Herren-Mannschaften.

Der Traditionsverein wird die Nachbarschaft und die politisch Verantwortlichen transparent über alle Planungsschritte informieren und einbinden, heißt es abschließend.