FC Bayern München: Droht bittere Transfer-Schlappe? Jetzt kann alles schnell gehen

Er sollte im vergangenen Sommer unbedingt zum FC Bayern München kommen, doch aus einem Transfer wurde einfach nichts. Die FCB-Fans werden sicherlich wissen, um welchen Spieler es sich handelt: Jonathan Tah. Der Rekordmeister konnte sich einfach nicht mit Bayer Leverkusen einigen.

Aber gut für den FC Bayern München: Tahs Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und er wäre ablösefrei zu haben. Schlecht für den FC Bayern München: Real Madrid will den deutschen Innenverteidiger auch und macht jetzt wohl Ernst. Wechselt Tah sogar vielleicht schon im Winter in die spanische Hauptstadt?

FC Bayern München: Alarmglocken läuten!

Was war das für ein Transfer-Wirrwarr um Tah in der Sommer-Transferperiode. Wechselt er zum FC Bayern München oder bleibt er bei Bayer Leverkusen? Am Ende ging der Deal nicht über die Bühne. Der nächste Versuch soll zum Ende der Saison gestartet werden. Dann wäre Tah ablösefrei zu haben. Perfekt für den FCB. Allerdings gibt es immer ein Aber.

Denn Real Madrid will Tah auch verpflichten. Der Grund: Eder Militao hat sich schon wieder einen Kreuzbandriss zugezogen und wird den Königlichen mindestens ein Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb soll für die Innenverteidigung Verstärkung her.

Wie die spanische „AS“ berichtet, hat die Vereinsführung beschlossen, sogar schon im Winter auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Tah gehört zu den drei Kandidaten, die der Top-Klub verpflichten könnte.

Wohin wechselt Tah?

Das wird natürlich auch der FC Bayern München mitbekommen haben. Der 28-Jährige ist aber nicht nur bei den beiden Spitzenvereinen auf der Liste. Auch Manchester United, der FC Barcelona und Inter Mailand sollen an einem Transfer des DFB-Stars interessiert sein.

Leverkusen würde der Deal im Winter immerhin ein paar Millionen einbringen. Im Sommer müsste der deutsche Meister Tah ablösefrei ziehen lassen. Es wird also spannend zu beobachten sein, wie sich der Transfer-Poker um Tah entwickelt. Droht den Münchenern vielleicht sogar die nächste Transfer-Schlappe?