FC Bayern München: Bahnt sich ein Hammer an? FCB-Star lässt plötzlich aufhorchen

Beim FC Bayern München dürfte man derzeit äußerst zufrieden sein. Trainer Vincent Kompany lässt erfrischenden Fußball spielen, die Ergebnisse passen bislang, und auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft scheint intakt zu sein.

Also wenig Gründe zur Sorge beim FC Bayern München? Das könnte sich schon bald ändern. Denn die Vertragsverlängerung eines FCB-Stars steht weiter auf der Kippe. Nun hat ein Teamkollege aufhorchen lassen. Bleibt er oder verlässt er den Rekordmeister?

FC Bayern München: Müller glaubt an Musiala-Verlängerung

Jamal Musiala ist in den Münchener Zukunftsplanungen wohl die zentrale Figur, um ihn herum soll die Mannschaft aufgebaut werden. Doch der Vertrag des 21-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus, bislang konnte man sich über eine Verlängerung nicht einigen. Der Spieler selbst wollte die Angelegenheit zuletzt nicht kommentieren – anders als Thomas Müller, der jetzt über eine mögliche Vertragsverlängerung Musialas ausplaudert.

So sagte der 35-Jährige nach dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen St. Pauli gegenüber der „DPA“: „Das ist ganz klar, dass er bei Bayern bleiben soll. Das ist von allen, die es mit dem FC Bayern halten, der klare Plan. Der Austausch ist sehr gut. Beide wissen, was Sache ist – und sie werden sich schon zurechtfinden, glaube ich“, so Müller, der in der Causa Musiala also optimistisch ist.

Müller will keinen Einfluss nehmen

Der langjährige Münchener habe allerdings nicht vor, auf Musiala einzuwirken, wie Müller selbst betont: „Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, irgendwelchen Druck auszuüben“. Der Offensivspieler überlässt das also den Bayern-Bossen, die dem Vernehmen nach aber auf einem gutem Weg sind, um Musiala von einem langfristigem Verbleib zu überzeugen.

Angesichts der jüngsten Leistungen des Nationalspielers dürfte Musiala im Falle einer Vertragsverlängerung beim FCB zu den Top-Verdienern aufsteigen. Einen Preis, den die Bayern-Bosse mit Sicherheit gerne zahlen dürften.