FC Bayern München: Bosse einigen sich! Transfer-Entscheidung gefallen

In der kommenden Saison wird es beim FC Bayern München einige Veränderungen im Kader geben. Der Rekordmeister wird sich von mehreren Spielern verabschieden, dafür sollen Neuverstärkungen kommen.

Vor allem auf einer Position will der FC Bayern München einen Top-Star verpflichten. Das haben die Bosse des deutschen Spitzenvereins nun so entschieden. Denn in dieser Saison zeigte es sich immer wieder, wie problematisch es dort ist.

FC Bayern München: Entscheidung für Sommer-Transfer gefallen

Im Sommer wird der FC Bayern München wohl einige Millionen ausgeben, um neue Spieler zu verpflichten. Besonders auf einer Position will sich der Rekordmeister verstärken: Für die Innenverteidigung sollen Max Eberl und Christoph Freund einen neuen Neuzugang holen.

Wie die Münchener „TZ“ berichtet, ist man beim FCB davon überzeugt, dass ein neuer Abwehrchef kommen muss. Der Grund dafür: Das bisherige Stammduo Dayot Upamecano und Min-Jae Kim konnten in der laufenden Saison nicht immer überzeugen und waren viel zu oft fehleranfällig.

Deshalb soll in der kommenden Transferphase definitiv ein neuer Innenverteidiger her, der bei den Münchenern in der Abwehr für Stabilität sorgen soll. Das würde wiederum bedeuten, dass einer der beiden Verteidiger den Verein verlassen wird.

Kim vor Abschied?

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte zu Kim, der den FC Bayern München verlassen soll. Der Koreaner hat zwar einen Vertrag bis 2028 und die Verantwortlichen wollen einen Abgang nicht unbedingt forcieren, sollte es jedoch spannende Angebote geben, wäre man bereit, ihn gehen zu lassen. Interessenten soll es Medienberichten zufolge auch schon geben. Der FC Chelsea und Newcastle United sollen schon Kontakt zum Abwehrspieler aufgenommen haben.

Upamecano hat noch einen Vertrag bis 2026. Dass der Franzose im Sommer wechselt, ist eher unwahrscheinlich. Genau wie Kim hat auch der Nationalspieler in dieser Saison nicht immer die gewünschten Leistungen gezeigt. Einer der beiden Profis wird ab der kommenden Saison einen neuen Teamkollegen in der Abwehr an seiner Seite haben. Dann soll die Verteidigung auch wieder stabiler stehen.