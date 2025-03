FC Bayern München: Eberl wildert bei der Konkurrenz – Shootingstar vor FCB-Wechsel?

Im Sturm hat der FC Bayern München in der ersten Reihe keine Probleme. Harry Kane liefert auch in dieser Saison Scorerpunkte am Fließband, ist so aus der Startelf nicht wegzudenken. Doch wie sieht es hinter dem Engländer aus?

Die einfache Antwort: dünn. Denn im Kader des FC Bayern München befindet sich nach dem Leih-Abgang von Mathys Tel derzeit kein Spieler, der Kane auf der Stürmer-Position vertreten kann. Wildert FCB-Boss Max Eberl nun bei der Konkurrenz? Ein Shootingstar soll auf dem Wunschzettel stehen.

FC Bayern München: Woltemade im Visier

Nick Woltemade hat in dieser Saison einen kometenhaften Aufstieg beim VfB Stuttgart hingelegt. Der 23-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen ins Schwabenland und hat sich beim diesjährigen Champions-League-Teilnehmer schnell einen Namen gemacht. 15 Scorerpunkte stehen für den Rechtsfuß in 24 Pflichtspieleinsätzen zu Buche. Zahlen, die auch andernorts nicht unbemerkt bleiben.

Wie die „Bild“ nun vermeldet, soll unter anderem der FC Bayern München auf Woltemade aufmerksam geworden sein. Demnach soll die Chefetage des deutschen Rekordmeisters schon ersten Kontakt zur Spielerseite aufgenommen und einen möglichen Wechsel ausgelotet haben. Doch kann sich der Youngster einen Wechsel zu den Bayern überhaupt vorstellen?

Hohe Ablöse fällig

Sicher ist das derzeit nicht. Fest stehen dürfte dagegen, dass die Münchener Chefetage bei einem Woltemade-Transfer viel Geld auf den Verhandlungstisch legen müsste. Weil der bis 2028 datierte Vertrag des 23-Jährigen keine Ausstiegsklausel enthält, dürfte wohl eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich fällig werden.

Ob der FCB bereit ist, diese Summe für einen Backup zu zahlen, darf zumindest bezweifelt werden. Und dann wäre ja auch noch der Spieler selbst, der sich in Stuttgart äußert wohl fühlen soll. Es bleibt also abzuwarten, ob der FCB bei Woltemade wirklich zugreift.