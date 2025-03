FC Bayern: Eberl schickt seine Scouts in die Türkei – Mega-Juwel im FCB-Visier!

Der FC Bayern konnte seine Füße im vergangenen Winter-Transferfenster weitestgehend still halten. Abgesehen von der Verpflichtung von Jonas Urbig hielt sich der deutsche Rekordmeister in puncto Transfers zurück – wohl auch, weil der Klub sparen will.

Derzeit ist es noch völlig offen, ob der FCB, wie im vergangen Sommer nach Saisonende, erneut in die Transferoffensive geht. Möglicherweise besteht dafür nach einer bis dato guten Saison aber auch gar kein Bedarf. Stattdessen könnte Max Eberl vermehrt auf junge Talente setzen. Hat man ein solches nun in der Türkei gefunden?

FC Bayern: Scouts beobachten Akcicek

Yusuf Akcicek gilt in der Türkei als großes Talent. Der erst 19-Jährige hat sich seit Jahresbeginn in den Profikader von Fenerbahce Istanbul gekämpft, kommt seitdem unter Star-Trainer Jose Mourinho regelmäßig zu Spielzeit. Vor wenigen Tagen debütierte der Innenverteidiger sogar in der türkischen Nationalmannschaft. Ein Raketenaufstieg für den Linksfuß, der nun internationales Interesse auf sich zieht.

Wie aus Berichten der „Sport Bild“ und des türkischen Portals „Fanatik“ hervorgeht, soll auch die Chefetage des FC Bayern München auf das Mega-Juwel aufmerksam geworden sein. Demnach habe man inzwischen sogar Scouts nach Istanbul fliegen lassen, um Akcicek genauestens unter die Lupe zu nehmen. Greift der FCB zu?

Großes Interesse an Akcicek

Ausgeschlossen ist das keineswegs, allerdings wohl noch nicht in diesem Sommer. Demnach schreibt die „Sport Bild“ in ihrem Bericht, dass man in München noch keinen Akcicek-Transfer in 2025 plane. Demnach sei der Neu-Nationalspieler als mögliche Verpflichtung für die Zukunft ins Visier genommen worden – mehr aber auch nicht.

Während Fenerbahce indes darauf hofft, Akciceks bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2030 zu verlängern, klopfen andere Top-Klubs bereits jetzt in der Istanbuler Chefetage an. Demnach sollen unter anderem Manchester United, Atletico Madrid oder auch der SSC Neapel großes Interesse an den Diensten des 19-Jährigen zeigen.