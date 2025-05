FC Bayern München: Große Aufregung! Folgt der Eberl-Knall?

Die Meisterschaft hat der FC Bayern München bereits sicher eingetütet – doch wackelt der Stuhl von Sportvorstand Max Eberl trotzdem? Beim deutschen Rekordmeister herrscht große Aufregung. Es droht ein echter Knall in München.

Angeblich soll der FC Bayern München eine zeitnahe Trennung von Eberl nicht ausschließen. Das berichtet die „tz“. Demnach sei die Personalie Eberl in einer Sitzung bei den Bayern besprochen worden. Die Stimmung: negativ!

FC Bayern München: Auch die Ibiza-Reise ist ein Thema

Unter anderem wurde dem 51-Jährigen das Hin und Her in Sachen Ibiza-Reise vorgeworfen. Der ehemalige Gladbacher verbot der Mannschaft nach dem 3:3 beim RB Leipzig den Trip auf die spanische Insel zunächst. So wollte Eberl Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung vorbeugen. Nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach und der Meisterfeier ging es für einige Profis aber trotzdem nach Ibiza. Der Sportvorstand hatte das abgesegnet.

Doch nicht nur der genehmigte Ibiza-Ausflug fliegt Eberl jetzt um die Ohren. So soll das Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft aus Sicht des Aufsichtsrats „angespannt“ sein und in Verhandlungen soll sich Eberl „zu passiv“ verhalten. Auch einige Personalentscheidungen des ehemaligen Leipzig-Managers außerhalb des Profi-Kaders sollen kritisch gesehen werden.

FC Bayern München: Sie würden im Fall einer Eberl-Entlassung übernehmen

Sollte es tatsächlich zu einer Trennung zwischen dem FC Bayern und Eberl kommen, dann könnten Sportdirektor Christoph Freund und Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen interimsweise zunächst die Verantwortung übernehmen.

Noch ist allerdings das letzte Wort nicht gesprochen. Nun liegt es jedoch an Eberl seine Chefs in der nächsten Zeit mit guter Arbeit zu überzeugen.