FC Bayern München: Irre Vertragswende um Mittelfeld-Star? Eberl schaut genau hin

Beim FC Bayern München dreht sich derzeit vieles um neue Verträge. Jamal Musiala hat bereits verlängert (hier mehr dazu lesen), Joshua Kimmich soll noch verlängern, zögert aber. Leon Goretzka dagegen stand in Sachen Verlängerung bisher dagegen nicht auf der Liste.

Noch zu Saisonbeginn war der Mittelfeldspieler komplett außen vor, spielte keine Rolle. Der Ex-DFB-Star verließ den FC Bayern München trotzdem nicht und biss sich durch. Stück für Stück kehrte er in den Kader zurück und zeigt immer wieder gute Leistungen. Findet daher jetzt ein Umdenken statt?

FC Bayern München: Goretzka glänzt schon wieder

Mit dem 3:1-Sieg in Stuttgart unterstrichen die Spieler des Rekordmeisters einmal, dass der Bundesliga-Titel in dieser Saison nur über sie führen wird. Der Ausfall von Mittelfeldmotor Joshua Kimmich fiel gegen den Vizemeister der vergangenen Saison nicht weiter ins Gewicht.

Das lag einmal mehr auch an Leon Goretzka, der dafür in die Startelf rotierte. Nicht nur wegen seines Tores war er einer der Gewinner des Spiels. Auch ansonsten hinterließ er beim FC Bayern München erneut einen guten Eindruck.

Matthäus mit klarer Forderung

Für „Sky“-Experte Lothar Matthäus ist daher klar: Der Rekordmeister muss langsam über eine Vertragsverlängerung mit Goretzka nachdenken. Sein bisheriger Kontrakt läuft noch bis Sommer 2026.

„Wenn man den in Stuttgart gesehen hat, wie gierig, wie gallig er Fußball gespielt hat, würde ich mir als Bayern München mal überlegen, ob ich mit Goretzka vielleicht auch verlängern würde“, bekundete Matthäus in der Sendung „Sky90“. Goretzka erlebe derzeit seinen zweiten Sommer – trotz allem, was in dieser Saison um ihn herum passiert sei.

Zudem, berichtet Matthäus, sei Goretzka auch für die Kabine ein wichtiger Spieler, der über Einfluss verfüge. „Auch diese Spieler brauchst du in deiner Mannschaft. Nicht nur Künstler wie Wirtz und Musiala, sondern eben auch die, die da hinten aufräumen und Zweikämpfe gewinnen.“

FC Bayern München: Reagiert Eberl?

Ob Max Eberl zu einer ähnlichen Einschätzung kommt, bleibt abzuwarten. Allerdings ist es gut denkbar, dass Goretzka nochmal eine Chance in München erhält, wenn er so weiter macht wie aktuell.