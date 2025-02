Ausgerechnet vor Leverkusen – Bayern: Wirtz-Aussagen lassen Fans hochschrecken

Es ist das Topspiel der aktuellen Bundesliga-Ära: Am Samstag (15. Februar) empfängt Leverkusen die Bayern. Ein Sieg des Rekordmeisters wäre vermutlich die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Das will Bayer natürlich verhindern.

Dabei setzt die Werkself natürlich voll auf ihren Superstar, Florian Wirtz. Der Mittelfeldkünstler und das Interesse der Münchener an ihm sind seit Tagen ein Thema. Vor Leverkusen – Bayern sorgt der Nationalspieler mit einer Aufsage nun für Aufsehen.

Leverkusen – Bayern: Verlängerung im Anmarsch?

Kurz vor dem Spitzenspiel ließ Bayern München die Bombe platzen. Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala soll den Rekordmeister im Duell mit dem ärgsten Verfolger beflügeln. Während man im Süden der Republik also schon vor Anpfiff jubeln durfte, wünscht man sich am Rhein nichts sehnlicher, dass auch Florian Wirtz einen neuen Vertrag unterschreibt.

+++ FC Bayern München: Kane-Nachfolger? DIESE zwei Stars stehen oben auf der Liste +++

Leverkusens Starspieler steht dabei aber natürlich schon längst auf dem Zettel sämtlicher europäischer Top-Vereine. Zu den Interessenten gehören natürlich auch die Bayern – die insbesondere vor dem Spiel in Leverkusen darum auch kein Geheimnis machten (hier mehr dazu lesen).

Umso aufmerksamer dürften die Fans des amtierenden Deutschen Meisters geworden sein, als sie die neusten Wirtz-Aussagen zu dem Thema lasen. Deutet er seinen Verbleib etwa an?

„Dann weiß man Bescheid“

In der neusten Ausgabe des Werkself-Magazins bekräftigt der 21-Jährige zunächst: „Ich kann auf jeden Fall froh sein, dass ich in so einem guten Verein und in so einer guten Mannschaft spielen kann und trotzdem immer noch mein ganzes Umfeld um mich herum habe.“

Dann wird er konkret auf eine mögliche Verlängerung seines Vertrags angesprochen, der aktuell noch bis 2027 läuft. „Man wird irgendwann etwas lesen und dann weiß man Bescheid (lacht)“, lautet die Antwort. Ist da etwa was im Busch?

Top-News für dich:

Fakt ist: Leverkusen veröffentlichte das Interview vor dem Bayern-Kracher selbst, weiß also um die Wirkung einer solchen Aussage. Zudem soll es laut „Bild“ in Kürze auch ein Treffen zwischen Eltern und Vereinsbossen geben. Die Unterschrift könnte also bald folgen.