FC Bayern München: Kane-Nachfolger? DIESE zwei Stars stehen oben auf der Liste

Diese Enthüllung sorgte unter den Fans des FC Bayern München für Aufsehen. Harry Kane, seines Zeichens Sturmstar des Rekordmeisters, soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben (hier mehr dazu lesen). Ein kurzfristiger Abgang bahnt sich allerdings nicht an.

Trotzdem müssen sich die Verantwortlichen des FC Bayern München schon jetzt Gedanken über die Sturm-Zukunft machen. Dabei sollen Max Eberl und Co. zwei Stars ins Auge gefasst haben. Sie hätten gegenüber Kane einen deutlichen Vorteil.

FC Bayern München braucht Kane

70 Tore in 72 Spielen – mehr Statistiken braucht es nicht, um zu wissen, wie wichtig Kane für die Bayern ist. Der England-Star agiert seit seinem Wechsel 2023 mit einer brutalen Effizienz, die in diesem Jahr endlich im ersten Titel seiner Karriere münden soll. Die besten Chancen bieten sich dafür in der Bundesliga, wo der FCB sechs Punkte vor dem zweiten Platz liegt.

Und doch wird auch der Sturmstar mit seinen 31 Jahren nicht jünger. Es ist abzusehen, dass der FC Bayern München früher oder später einen Ersatz braucht. Und der muss ordentliche Qualitäten mitbringen, wenn er in die Fußstapfen von Harry Kane (und Robert Lewandowski) tritt.

Shootingstars unter Beobachtung

Wie die „Sport Bild“ berichtet, haben Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dafür zwei potenzielle Kandidaten ins Auge gefasst. Demnach seien intern bereits die Namen von Benjamin Sesko und Viktor Gyökeres diskutiert worden.

Sesko erlebt bei Leipzig derzeit eine wechselhafte Saison, hat mit 21 Jahren aber noch enormes Potenzial nach oben. Gyökeres dagegen befindet sich wohl auf dem Zettel jedes europäischen Top-Klubs. Für Sporting Lissabon erzielte er in Portugal bisher 22 Tore in nur 19 Spielen. Auch in der Champions League traf er in der Vorrunde sechsmal.

Klar ist, dass man bei beiden Spielern das Portemonnaie öffnen müsste, denn Sesko (2029) und Gyökeres (2028) haben langfristige Verträge. Allerdings würde man in Sachen Gehalt (Kane verdient angeblich bis zu 25 Millionen Euro im Jahr) einiges an Geld sparen.

FC Bayern München: Will Kane zurück?

Die Frage danach, wann Bayern einen Stürmer braucht, lässt sich derzeit nicht beantworten. Gut möglich, dass Kane zum Ende seiner Karriere zurück nach England will, um den ewigen Premier-League-Torrekord zu brechen. Doch aktuell fühlt er sich in der bayrischen Hauptstadt sehr wohl.