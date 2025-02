FC Bayern München: Abschied beschlossen? DIESER Star muss wohl gehen

Alphonso Davies und Manuel Neuer haben verlängert, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Thomas Müller sollen folgen. Allerdings gibt es auch einen Spieler, der den FC Bayern München in diesem Sommer wohl verlassen soll.

Laut einem Medienberichten plant der FC Bayern München nicht damit, den Arbeitsvertrag von Eric Dier zu verlängern. Für den Engländer ist im kommenden Sommer wohl schon wieder Schluss in München.

FC Bayern München: Dier muss wohl gehen

Aktuell stehen bei Bayern-Boss Max Eberl zahlreiche Vertragsgespräche auf dem Programm. Im Sommer laufen einige Verträge aus, die noch verlängert werden müssen. Nicht dazu gehört aber wohl Eric Dier. Der 31-Jährige soll den FC Bayern München im kommenden Sommer wohl wieder verlassen. Das berichtet die „Sport Bild“.

Dier kam im Winter 2024 per Leihe von Tottenham zum FC Bayern München, im Sommer schloss er sich dann ablösefrei den Bayern an. Dort ist er hauptsächlich als Backup für die Innenverteidiger-Position eingeplant, kann aber auch im defensiven Mittelfeld spielen.

Bayern plant wohl Neuverpflichtung

In der aktuellen Saison kommt Dier auf zwölf Einsätze, stand zuletzt am 19. Spieltag gegen den SC Freiburg in der Startelf. Nach der Verletzung von Hiroki Ito ist er bei den Bayern Innenverteidiger Nummer drei hinter Dayot Upamecano und Min-Jae Kim.

Im kommenden Sommer wollen die Bayern laut dem Medienbericht nun allerdings damit planen, einen weiteren Top-Innenverteidiger zu verpflichten. Jonathan Tah gilt weiterhin als möglicher Kandidat. Dafür muss Dier nun aber weichen und den Klub verlassen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus und wird wohl nicht verlängert. Mehrere Premier-League-Klubs sollen Interesse haben.