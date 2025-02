FC Bayern München hofft auf „Neuzugang“ – ist es jetzt endlich so weit?

Die Bosse des FC Bayern München haben einen ereignisreichen Deadline-Day hinter sich. Mit der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer und dem Blitz-Abschied von Mathys Tel hat der FCB auf den letzten Metern noch zwei wichtige Personalentscheidungen getroffen.

In Sachen Neuverpflichtung blieb es in dieser Wintertransferperiode jedoch ausgesprochen ruhig. Lediglich Torhüter Jonas Urbig wurde als Perspektivspieler für die Zukunft an Land gezogen. Doch nun darf der FC Bayern München auf einen weiteren Neuzugang hoffen – steht er endlich vor seinem Debüt?

FC Bayern München: Star zurück auf dem Rasen

Die Personalsituation in der Münchener Innenverteidigung ist seit Wochen angespannt. Sowohl Dayot Upamecano als auch Minjae Kim spielen immer wieder mit Blessuren, dahinter fiel zuletzt auch Vertreter Eric Dier krankheitsbedingt aus. Doch nun könnte Trainer Vincent Kompany schon bald eine Option mehr zur Verfügung stehen – und die heißt Hiroki Ito.

Der japanische Nationalspieler ist beim deutschen Rekordmeister schon fast etwas in Vergessenheit geraten. Im Sommer wechselte der Defensivspezialist vom VfB Stuttgart nach München, ist dort seit seinem Mittelfußbruch in der Sommervorbereitung aber noch ohne Pflichtspieleinsatz. Nun hat Ito den nächsten Schritt Richtung Kaderrückkehr gemacht: Am Montag (3. Februar) absolvierte der 25-Jährige zusammen mit dem ebenfalls verletzten Joao Palhinha ein intensives Einzeltraining.

Bayern will kein Risiko eingehen

Nach seiner Rückkehr ins Verletztentraining will Ito der „Bild“ zufolge noch im Februar sein Kadercomeback feiern. Dafür soll der Sommer-Neuzugang ab dieser Woche stückweise wieder ins Teamtraining integriert werden.

Jedoch will der deutsche Rekordmeister bei Ito wohl nichts überstürzen. Zu einer voreiligen Rückkehr wird es demnach also wohl nicht kommen, schließlich stehen die entscheidenden Wochen für den FCB erst bevor.