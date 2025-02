Sky jubelt: Bayern und der BVB ermöglichen Pay-TV-Riesen einen Coup

Borussia Dortmund und der FC Bayern München gleichzeitig? In Zeiten von „Picks“ und bis zu sechs Anstoßzeiten eine absolute Rarität in der Bundesliga. Am vergangenen Samstag aber war es so weit. Erst zum dritten Mal in dieser Saison spielten die beiden Schwergewichte parallel am Samstag zur besten Fußballzeit. Auch für Sky etwas besonderes.

Weil Bayern und BVB bei jedem Spiel hunderttausende Fußball-Fans vor die Bildschirme locken, wurde auch die sonst oft triste 15.30-Uhr-Konferenz mächtig aufgewertet. Sky bescherte das einen regelrechten Quoten-Coup.

Sky feiert Quoten-Hit dank BVB und FCB

Für Dortmund und Bayern ging es am Samstagnachmittag gegen tabellarische Kellerkinder. Und trotzdem wollten viele Fans die Spiele sehen. Der Spitzenreiter führte lange souverän gegen Holstein Kiel, musste am Ende aber noch kurz zittert (4:3). Mit Zittern kennen sich die Borussen aus, in Heidenheim (2:1) quälte man sich zum ersten Sieg des Bundesliga-Jahres.

Zusammen mit drei anderen Partien, teils mit fanstarken Traditionsklubs, brachte die Bundeliga Sky am Samstag eine Top-Quote ein. Allein über die linearen Ausstrahlungswege brachten Konferenz und Einzelspiele trotz Bezahlschranke durchschnittlich 1,39 Millionen Zuschauer und damit 22,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zählt man noch die Streaming-Zuschauer hinzu, saßen am Ende durchschnittlich sogar 1,8 Millionen Fans mit Pay-TV-Abo vor dem Endgerät.

Nicht einmal ein Drittel so viele Fans schalteten ein, als Union Berlin und RB Leipzig das sogenannte „Topspiel“ am Samstagabend um 18.30 Uhr austrugen. Das 0:0 sahen im Schnitt 680.000 Zuschauer. Welcher erbitterte Rechte-Kampf Sky sehr bald bevorsteht, erfährst du hier.