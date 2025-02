FC Bayern München: Paukenschlag am Deadline Day! FCB verkündet Vertragshammer

Bis zuletzt verlief das Wintertransferfenster beim FC Bayern München ausgesprochen ruhig. Sowohl auf etwaige Transfers als auch auf mögliche Vertragsverlängerungen mussten die Fans des FCB bis zuletzt vergeblich warten.

Doch offensichtlich hat man sich die ganz großen Nachrichten beim deutschen Rekordmeister bis zum Schluss aufgespart. Denn nachdem Mathys Tel den FC Bayern München nun wohl doch Richtung Tottenham Hotspur verlassen wird, kann der FCB nun auch die erste große Vertragsverlängerung verkünden.

FC Bayern München: Neuer verlängert bis 2026

Lange hatte sich diese Nachricht angekündigt, nun können die Münchener endlich Vollzug melden: Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag bei den Bayern bis Sommer 2026. Damit werden die beiden Parteien in ihre 15. gemeinsame Saison gehen, in der Neuer am Ende 40 Jahre alt sein wird. Für den Torhüter stellt das jedoch noch kein Problem dar, wie er selbst betont.

„Ich habe große Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele“, so Neuer.

„Bester Torwart seiner Generation“

Auch von Seite der Bayern zeigt man sich höchst erfreut über die Vertragsverlängerung ihrer Nummer eins: „Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Er ist ein absolutes Vorbild – auf wie neben dem Spielfeld. Wir freuen uns sehr, dass diese einzigartig erfolgreiche Beziehung weitergeht“, heißt es von FCB-Boss Max Eberl.

Es könnte die letzte Vertragsverlängerung von Neuer in seiner großen Karriere werden. Seit Monaten häufen sich die Gerüchte, nach denen der Weltmeister von 2014 mit Auslauf seines bis 2026 laufenden Kontrakts seine aktive Laufbahn beenden könnte.