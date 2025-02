FC Bayern München: Last-Minute-Hammer? Jetzt könnte es schnell gehen

Mathys Tel ist wohl das ganz große Thema im diesjährigen Wintertransferfenster beim FC Bayern München. Der Youngster hinterlegte zuletzt überraschend seinen Wechselwunsch, hofft offenbar anderswo auf eine Menge Spielzeit, die er beim FCB aktuell nicht bekommt.

Vor allem einige Top-Klubs aus der Premier League meldeten so in den letzten Tagen ihr Interesse an dem jungen Franzosen an. Ein Wechsel kam bis zuletzt jedoch noch nicht zustande. Nun soll eine Einigung kurz bevorstehen – das Juwel des FC Bayern München zieht es nach England!

FC Bayern München: Tottenham erhält bei Tel den Zuschlag

Das hatte sich nicht gerade angedeutet: Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ am Nachmittag des Deadline-Days (3. Februar) vermeldete, wird sich Mathys Tel wohl doch den Tottenham Hotspur anschließen, nachdem der Spieler noch Tage zuvor eine Offerte der Londoner abgelehnt haben soll. Im Anschluss sollen unter anderem der FC Arsenal und Manchester United ihr Interesse signalisiert haben. Am Ende blieben diese Verhandlungen wohl erfolglos.

Dass sich Tel nun der Mannschaft von Ange Postecoglou anschließt, erscheint jedoch nicht nur aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage überraschend. Auch sportlich lief es bei den „Spurs“ zuletzt nicht rund, in der Premier-League-Tabelle ist man sogar bis auf Tabellenplatz 14 abgestürzt. Die internationalen Plätze sind wohl schon jetzt außer Reichweite.

Tel hofft auf mehr Spielzeit

Ob es sich bei dem Tel-Deal zwischen Tottenham und dem FC Bayern München um ein Leihgeschäft oder einen fixen Transfer handelt, geht es aus den ersten Berichten von „Sky“ noch nicht hervor. Demnach soll vor allem der Spieler selbst entscheiden, in welcher Form er den deutschen Rekordmeister jetzt verlässt.

Derzeit bahnt sich jedoch wohl eher ein Leihgeschäft als ein fixer Verkauf des 19-Jährigen an. Damit würde ein schier endlose Transfer-Saga um das Riesentalent enden – und die Bayern hätten einen unzufriedenen Spieler weniger im Kader.