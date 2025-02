FC Bayern München: Irres Vertragsdetail enthüllt! Droht der Abgang eines Superstars?

Die Fans des FC Bayern München sitzen auf heißen Kohlen! Seit Wochen warten sie darauf, dass der Rekordmeister endlich die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala verkündet. Der Youngster will in seinem neuen Arbeitspapier aber wohl eine Ausstiegsklausel haben.

Das war beim FC Bayern München bisher ein No-Go – dachte man zumindest! Ein Bericht wirft nun ein neues Licht auf Superstar Harry Kane. Offenbar könnte der Stürmer vorzeitig gehen, wenn er denn wollte.

FC Bayern München: Klausel bei Kane?

Fast 100 Millionen Euro legte der deutsche Rekordmeister 2023 auf den Tisch, um Harry Kane von den Tottenham Hotspurs nach Deutschland zu holen. Und auch wenn es im ersten Jahr in München nicht mit einem Titel klappte, bewies der Engländer von Anfang an, wie wertvoll er für die Bayern ist. 70 Tore in 72 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

+++ NFL auf RTL: Kurz vor dem Super Bowl ist es offiziell! Sender atmet auf +++

Vertraglich ist Kane noch bis 2027 an den Verein gebunden. Derzeit besteht also kein Druck, schnell einen Nachfolger zu finden. Doch könnte sich das vielleicht ändern? Denn wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der Sturmstar beim FC Bayern München über eine pikante Klausel verfügen.

Neue Klausel im nächsten Jahr

Demnach hätte Kane bereits in diesem Sommer für die festgeschriebene Summe von 80 Millionen Euro wechseln können. Allerdings hätte die Klausel von einem interessierten Verein bereits in diesem Wintertransferfenster gezogen werden müssen. Da diese Frist verstrichen ist, müssen sich die Fans um einen Sommer-Abgang Kanes keinerlei Gedanken machen.

Mehr von uns:

Interessant könnte es allerdings in zwölf Monaten werden. Dem Bericht zufolge könnte die Klausel für einen Sommerwechsel in 2026 ebenfalls im Winter aktiviert werden – dann für „nur“ noch 65 Millionen Euro. Im Jahr danach läuft Kanes Vertrag aus.

FC Bayern München: Abgang unwahrscheinlich

Nach aktuellem Stand gilt es aber als unwahrscheinlich, dass Kane die vorzeitige Flucht ergreift. Der Stürmer, so sei zu hören, fühle sich mit seiner Familie in München wohl. Die Fans dürfen wohl also auch in den kommenden Jahren noch zahlreiche Tore ihres Sturmhelden bejubeln.